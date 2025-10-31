沈伯洋選台北市戰蔣萬安？他狂酸：一級戰將

▲外傳罷團有意力挺民進黨立委沈伯洋出戰台北市長，引發政壇熱議。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 2026年九合一大選升溫，綠營正積極拍板各縣市長候選名單，近期卻傳出罷團有意力挺民進黨立委沈伯洋披掛上陣，挑戰爭取連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。對此，資深媒體人謝寒冰酸中帶笑表示，若民進黨真的派出沈伯洋這位「一級戰將」出戰北市，這場選舉一定精彩可期！

綜合媒體報導，罷團近日醞釀推沈伯洋參選，並要趕在今（31）日報名截止前遞交參選意願表。不過綠委吳思瑤指出，沈應該無意參選；而本尊昨日在受訪時回應，感謝外界支持，但他目前仍專注於國防與外交立委職務及黨團幹部，直言現在最重要的就是把手上的工作做好。

謝寒冰30日在政論節目《新聞大白話》中指出，他完全支持沈伯洋參選台北市長，更打趣放話：「如果民進黨真的提名沈，第一、我先發100塊雞排；第二、我願意幫沈站台助講，保證捧沈罵蔣！」謝寒冰語帶嘲諷稱，自己非常期待看到沈出來參選的場面，「到時候他會不會動員他的黑熊部隊，把蔣萬安鬥臭、抹紅成中共同路人？」

謝寒冰進一步說明，儘管先前大罷免未果，但沈伯洋在第一、二階段的表現「戰鬥力驚人」，更展現出強大的動員力與論述能力，如果民進黨真的派沈這種「一級戰將」出戰台北市，那肯定是精彩可期。

針對近期沈伯洋被中共列入「涉獨調查對象」，國安局不排除沈可能遭對岸協力者監控或威脅，並要求警政署加強安保，謝寒冰則質疑「在中國的企業你怎麼保護？在台灣又能保護什麼？」批評國安單位藉機煽動恐懼。最後，他則再度重申：「我真的很希望並推薦沈伯洋代表民進黨選台北市長！」

