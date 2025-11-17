沈伯洋選台北市長？名嘴促賴快提名：可看到我跪著直播

沈伯洋(左)是否參選台北市長熱議不斷，謝寒冰催促民進黨主席賴清德(右)趕快提名。（合成圖／資料照、陳君瑋攝）

前聯電董事長曹興誠近日連番喊話，表達力挺綠委沈伯洋參選2026台北市長。沈伯洋則認為「戰士不容易選擇自己的戰場」，熱議不斷。媒體人謝寒冰質疑，沈平常都在迫害打壓陸配，等到被反擊又縮起來等人保護？直呼要是真提名沈伯洋選台北市長，他就跪著直播。

謝寒冰17日在《大新聞大爆卦》節目表示，沈伯洋自己種的因，自己就要去面對這個果，「你們當初有沒有去迫害這些陸配？老實講！」不能閃說：中國民國本來就不能有其他國家的國籍！如果要這樣講的話，台灣一堆有雙重國籍的人，沈伯洋要不要去抓？

謝寒冰質疑，沈伯洋這一派論調，真的只是看陸配有沒有中國大陸的居留證或身分證嗎？不是吧，是對她／他們進行思想檢查、言論審查，極盡打壓之能事！這就是沈伯洋平常在做的事。沈伯洋平常這樣對別人，等到別人開始反擊了，又縮在那邊，叫大家來保護他 ？

「所以我真的覺得，這一種人才，就應該讓他去選台北市長！」謝寒冰強調，讓台北市民來鑑定一下，這個人到底適不適合領導大家？讓台北市民看一看，這樣的一個人，適不適合當台北市的大家長？他提議了很久，最近沈也鬆口說了「戰士不容易選擇自己的戰場」。

謝寒冰直呼，那太好了，沈伯洋都講得這麼清楚了，賴清德聽懂了沒？不要再掙扎了，「你趕快提名他，就可以看到我跪著直播！」

