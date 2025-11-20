沈伯洋選台北市長？ 吳子嘉：笑死！民進黨一年不如一年

2026地方大選民進黨台北市長人選備受矚目，其中民進黨立委沈伯洋被列入討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉聞訊狠酸「笑死了」，並直言民進黨現在是無將可用，感嘆「民進黨一年不如一年」。

民進黨立委沈伯洋。（資料圖／中天新聞）

綠委沈伯洋近期因遭大陸公安局立案偵查而備受關注。國民黨台北市議員楊植斗日前在臉書發文，以陳時中為例，認為沈伯洋選台北市長的可能性愈來愈大。楊植斗指出，新冠疫情前無人認識陳時中，後來在民進黨大力吹捧下才獲得關注，取得競選台北市長的門票。他認為賴清德多次點名立法院長韓國瑜表態，可能是為沈伯洋架舞台，想複製「陳時中模式」。

吳子嘉19日在《董事長開講》節目中對此說法提出質疑，「沈伯洋那個樣子能出來選台北市長嗎？」他也不忘吐槽所謂的「陳時中模式」，「陳時中都選輸了還模式個鬼頭，就是民進黨大家亂鬧一通」。

另外，對於傳出林佳龍將選桃園市長的消息，吳子嘉同樣不以為然，直言這是「喬太守亂點鴛鴦譜」，證明民進黨現在無人可用、無將可用，根本是亂點一通。

吳子嘉嘆民進黨一年不如一年。（資料圖／中天新聞）

吳子嘉還回憶當時陳時中選台北市長時，第一個廣告就是與四叉貓合作拍廁所廣告，他批評「陳時中就是個土包子，你現在又派一個美國間諜（沈）來選台北市長」，並感嘆民進黨「一天不如一天」，「王小二過年，一年不如一年」，相當不爭氣。

