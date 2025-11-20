沈伯洋選台北市長？ 徐國勇讚好人選 曝反倒是頭痛這件事

民進黨佈局2026縣市長選舉，台北市及桃園市人選是否難產？民進黨祕書長徐國勇今受訪表示，沒有難產的。（曾薏蘋攝）

民進黨佈局2026縣市長選舉，台北市及桃園市人選是否難產？民進黨祕書長徐國勇今受訪表示，沒有難產的，希望全部能夠在農曆年前全部完成提名，不過也可能也會有一兩個縣市可能在農曆年後再來處理，譬如金門、馬祖；不過基本上，他當祕書長，希望在農曆過年前提名完成。

徐國勇今天出席第46屆TECA 台北國際音響大展開幕典禮前，被問到民進黨以幾個選區是否人選難產時指出，「我們沒有難產的」，台北的人選大家已經點名已經點這麼多個人，每個都是相當有經驗的民意代表，而且也都有相當有經驗的，這些社會上的這一些歷練，甚至相關的知名度都非常的高。

他舉例，譬如說大家有人點名到王世堅、吳怡農還有相關的人等，有人也點到他，當然自己是祕書長，是不會去選舉啦。不過大家都可以知道，怎麼會沒有人？桃園也有好多個，現在就是說如何在這裡面選出ㄧ個最適當、最強的人選代表民進黨，帶著國家往前走，這才是現在選對會在處理的事情，所以不會沒有人。

徐表示，他希望全部能夠在農曆年前全部完成提名，不過也不排除在提名的過程裡面會有一些相關的問題要處理，可能也會有一兩個縣市可能在農曆年後再來處理，譬如金門、馬祖；他不諱言，這兩選區對民進黨來講，當然比較困難，要考慮也比較多，要找人在各方面會比較困難，其他22個縣市在各方面的提名也都會考慮到，不過基本上，他當祕書長，是希望在農曆過年前提名完成。

至於花蓮是否會與無黨籍花蓮縣議長張峻合作？他說，這還是個未知數，因為張峻也沒有宣佈要選，民進黨也不曉得張的立場如何，不過也都是花蓮的好人選，民進黨自己也有自己的好人選，會不會有合作，以後再來談，因為在選對會裡面都會有相關的討論，所以提到張峻，他也必須坦白講，大家都有這方面的猜測，至於花蓮，選對會也正在討論中。

被問到會不會覺得何志偉是桃園市長好人選，連王世堅都推崇？徐說，民進黨要出來選的人選，都是好人選。

被問到沈柏洋，很多媒體人說，若台北市長由沈伯洋選，跨在野聯盟來支持他？徐國勇說，「這就是好人選」。所以說剛剛有提到是不是台北市沒有人選，他剛剛忘了提沈伯洋，現在又多了一個人選，所以台北市的人選相當多，王世堅本身也是ㄧ個人選，人選相當的多，現在他當祕書長比較頭痛的就是，到底要哪ㄧ個是最適當的人選，其實好人選相當的多。

至於民進黨下週三中執會第二波提名只有苗栗縣跟新北市，陣容是否過少？徐指出，第二波陣容單單一個新北市的蘇巧慧，就是相當夠力了，大家知道新北市是整個台灣人口最多，也是非常重要的直轄市，所以單單ㄧ個直轄市的提名，份量就相當大的，何況加上苗栗提名陳品安，陳個人學經歷各方面都是一流，台大金融財經畢業的高材生，再去讀法律研究所，很順利的考上律師，兩次的選舉第一次是第二高票當選、第二次就是第一高票當選，在苗栗的形象非常的好。

他誇獎陳品安，是ㄧ個從政女性非常好的典範，年輕有衝勁，對家庭各方面的照顧，也在苗栗得到很大的讚許，所以苗栗的陳品安也是ㄧ個亮點，所以兩個亮點就已經相當相當夠了。

