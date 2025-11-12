沈伯洋選台北市長「輾壓蔣萬安」？游淑慧酸爆：喜聞曹公又獻策了
聯電創辦人曹興誠今日在臉書表示，呼籲總統賴清德要徵召綠委沈伯洋參選台北市長，因為沈各方面都碾壓台北市長蔣萬安。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，喜聞曹公又獻策了，雖然曹公總出「熊主意」，但她挺喜歡的。
游淑慧今天（12日）在臉書發文表示，曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長，各方面都碾壓蔣萬安。繼大罷免大失算後，喜聞曹公又獻策了。有人曾說，曹公其實是無間道，現在自己也越來越懷疑，曹公到底是愛民進黨？還是害民進黨？
游淑慧進一步指出，雖然曹公總出「熊主意」，但她挺喜歡的，她更笑問民進黨台北市長這局「是台灣主戰派的紅孩兒？還是壯闊台灣的特戰男？這一局您選誰？綠委王世堅預言，蔣萬安連任率為95%，或許70%來自市政成績，25%來自綠營送箭」。
另一國民黨台北市議員楊植斗也在臉書直喊，絕對支持民進黨徵召沈伯洋戰台北，「是人才還是驢子，牽出來遛遛看就知道」，他更表示沈伯洋被對岸全球抓捕，怕到不敢出國，未來不只雙城論壇注定停辦，甚至台北市經營多年的數十個國際姐妹市也將斷聯，假如未來當選台北市長，他預言「沈伯洋只能當一個走不出台灣的癱瘓市長」。
