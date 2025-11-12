沈伯洋選台北市長10大理由！他：輾壓蔣萬安

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 繼中國重慶市公安局近期立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒《央視》9日發布一部7分多鐘的紀錄片，強調可透過國際刑警組織等展開全球抓捕沈伯洋。曾積極推動大罷免的前聯電董事長曹興誠今（12）日力推沈伯洋參選台北市長，稱大家做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅。對此，粉專政客爽列10項「必須支持沈伯洋參選台北市長」的理由，直呼「蔣萬安最怕的男人」。

曹興誠今（12）日表示，賴清德總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，曹興誠還說，沈伯洋都輾壓現任台北市長蔣萬安。

對此，政客爽今日在臉書發文表示，必須支持沈伯洋參選台北市長的10大理由包含，沈曾經聲稱「中國可以透過你看過的A片內容來掌握你的政治立場」，可以強化台北資安與隱私治理，讓大家看片不再被掌握，可以說是「安天眼市長」；身為「紅色供應鏈接班人AKA現代紅孩兒」，沈的父親生意橫跨兩岸，精通紅色經濟學，這樣的家庭背景讓他最懂怎麼「與中國大陸做朋友又罵中國」的微妙平衡。

政客爽指出，沈伯洋曾指出國軍武器膛炸是因為「長灰塵」，顯示他對清潔衛生的堅持，選他當市長，台北市街道應該會閃閃發亮，堪稱「塵管理達人」；沈聲稱在野黨修法普發一萬元，是共產黨的招，先窮台，再統一，「當別人只想到普發現金，他已經看到『中共陰謀』，防範未然的高度警覺，是市長領導危機中心的必要特質，是普發現金抗共先知」。

政客爽續指，沈伯洋是「奢華防災哲學家」，其創辦的黑熊學院曾經推出「1380元防災盒」，被國民黨稱是「救難包界的愛馬仕」，證明他認為「生命不能打折」，在他的領導下，市民避難時也能保持精品生活品味；沈也是「占領主席台民主協商先驅」，曾經聲稱「民進黨佔領立法院主席台是為了協商」，未來如果台北市議會吵架，沈伯洋可以率先佔領主席台，完成民主協商。

政客爽再指，沈伯洋作為「靈魂系政治網紅AKA青鳥尊者」，曾經表示網友看完他直播會大哭一場「是因為有崇高的靈魂」，說明他不只是政治人物，更是療癒系領袖，「政治冷感的台北，需要這樣的情感導師，如果他當市長，應該會把里民大會改成靈魂開導法會」；而沈也是「凌虐哲學博士」，談兒虐修法稱「凌虐不一定會造成傷害」，可以實現普渡眾生的偉大宏願，台北市的壞人都能得到解脫。

政客爽表示，沈伯洋是「瑰寶級候選人」，被吳思瑤封為「台灣的瑰寶」，也是「針孔天才」，曾自稱家門口被裝針孔攝影機，報警仍是死局。警方看過該摩托車的監視器影像及車牌辨識系統查證，但「查無不法情事」，「證明他在沒有確切證據的情況下仍堅持真相，這樣的市長，最懂『看不見的敵人』，幫市民守住每一個門口。」

政客爽狠酸，「可以肯定，不分藍綠大家都支持他（沈伯洋）參選台北市長，一定可以輾壓蔣萬安」。

