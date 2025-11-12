沈伯洋選台北市長10大理由！他：輾壓蔣萬安
[NOWnews今日新聞] 繼中國重慶市公安局近期立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒《央視》9日發布一部7分多鐘的紀錄片，強調可透過國際刑警組織等展開全球抓捕沈伯洋。曾積極推動大罷免的前聯電董事長曹興誠今（12）日力推沈伯洋參選台北市長，稱大家做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅。對此，粉專政客爽列10項「必須支持沈伯洋參選台北市長」的理由，直呼「蔣萬安最怕的男人」。
曹興誠今（12）日表示，賴清德總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，曹興誠還說，沈伯洋都輾壓現任台北市長蔣萬安。
對此，政客爽今日在臉書發文表示，必須支持沈伯洋參選台北市長的10大理由包含，沈曾經聲稱「中國可以透過你看過的A片內容來掌握你的政治立場」，可以強化台北資安與隱私治理，讓大家看片不再被掌握，可以說是「安天眼市長」；身為「紅色供應鏈接班人AKA現代紅孩兒」，沈的父親生意橫跨兩岸，精通紅色經濟學，這樣的家庭背景讓他最懂怎麼「與中國大陸做朋友又罵中國」的微妙平衡。
政客爽指出，沈伯洋曾指出國軍武器膛炸是因為「長灰塵」，顯示他對清潔衛生的堅持，選他當市長，台北市街道應該會閃閃發亮，堪稱「塵管理達人」；沈聲稱在野黨修法普發一萬元，是共產黨的招，先窮台，再統一，「當別人只想到普發現金，他已經看到『中共陰謀』，防範未然的高度警覺，是市長領導危機中心的必要特質，是普發現金抗共先知」。
政客爽續指，沈伯洋是「奢華防災哲學家」，其創辦的黑熊學院曾經推出「1380元防災盒」，被國民黨稱是「救難包界的愛馬仕」，證明他認為「生命不能打折」，在他的領導下，市民避難時也能保持精品生活品味；沈也是「占領主席台民主協商先驅」，曾經聲稱「民進黨佔領立法院主席台是為了協商」，未來如果台北市議會吵架，沈伯洋可以率先佔領主席台，完成民主協商。
政客爽再指，沈伯洋作為「靈魂系政治網紅AKA青鳥尊者」，曾經表示網友看完他直播會大哭一場「是因為有崇高的靈魂」，說明他不只是政治人物，更是療癒系領袖，「政治冷感的台北，需要這樣的情感導師，如果他當市長，應該會把里民大會改成靈魂開導法會」；而沈也是「凌虐哲學博士」，談兒虐修法稱「凌虐不一定會造成傷害」，可以實現普渡眾生的偉大宏願，台北市的壞人都能得到解脫。
政客爽表示，沈伯洋是「瑰寶級候選人」，被吳思瑤封為「台灣的瑰寶」，也是「針孔天才」，曾自稱家門口被裝針孔攝影機，報警仍是死局。警方看過該摩托車的監視器影像及車牌辨識系統查證，但「查無不法情事」，「證明他在沒有確切證據的情況下仍堅持真相，這樣的市長，最懂『看不見的敵人』，幫市民守住每一個門口。」
政客爽狠酸，「可以肯定，不分藍綠大家都支持他（沈伯洋）參選台北市長，一定可以輾壓蔣萬安」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
被賴清德點名「聲援沈伯洋」！韓國瑜發威噴14字金句：不要鞭打我
曹興誠推沈伯洋選台北市長！他提「綠營2026夢幻名單」：畫面太美
冤枉蔣萬安了！台北沒停班課出大太陽 「這群人」被要求出來道歉
其他人也在看
中國抓捕沈伯洋！台人幸災樂禍 呱吉不忍了
[NOWnews今日新聞]重慶市公安局上月底發布警情通報，稱沈伯洋發起並建立台獨分裂組織「黑熊學院」，從事分裂國家犯罪活動將立案偵查，《央視》日前又發布紀錄片「起底」，引述法學專家看法，強調中國可透過...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不怕中國「全球抓捕」 沈伯洋現身德國國會：勇敢台灣人不退縮
中國近期以涉犯「分裂國家罪」立案偵辦民進黨立委沈伯洋，並揚言將「全球抓捕」。對此，沈伯洋今（12）日現身德國柏林，強調他將以台灣立委的身份赴德國國會，為自由與民主作證，「做為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮。」中國國台辦去年10月將沈伯洋列入「台獨頑固份子」清單，重慶市公安局日前發布警情通報，宣布對沈伯洋立案偵查，指控他發起並建立「黑熊學院」，涉嫌分......風傳媒 ・ 6 小時前
冤枉蔣萬安！台北出太陽 這群人被要求道歉
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，北北基桃部分民眾引頸期盼停止上班課，不過台北市11日、12日均正常上班課，大批網友當晚湧進市長蔣萬安臉書痛罵「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」、「殺假boy」，不過，台北...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
颱風吹出成堆廢棄「英九公仔」！價值超驚人
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，帶來強勁雨量和風勢！有民眾分享颱風天奇景，大量堆積在橋下的袋子被強風吹破，裡面竟然滾出馬英九絕版公仔，而且數量龐大，畫面在網路上引發熱議，經網上詢價比對，一隻公...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
央視威脅抓沈伯洋！郭正亮揭1情況：麻煩了
[NOWnews今日新聞]繼中國重慶市公安局近期立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒《央視》昨（9）日發布一部7分多鐘的紀錄片，強調可透過國際刑警組織等展開全球抓捕沈伯洋。對此，前立委郭正亮今（10）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
韓國瑜酸賴清德「生病要別人吃藥」 民進黨：看不到立法院長應有風骨
民進黨立委沈伯洋日前遭中國以「涉嫌分裂國家罪」立案偵辦，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作，總統賴清德11日喊話立法院長韓國瑜，應站出來捍衛國會尊嚴，然而韓國瑜今（12）日卻回應，應廢除民進黨台獨黨綱、撤回中國為敵對勢力的宣稱等。對此，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
沈伯洋選北市長？他提綠夢幻名單：畫面太美
[NOWnews今日新聞]曾積極推動大罷免的前聯電董事長曹興誠今（12）日力推沈伯洋參選台北市長，稱大家做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅。對此，胸腔科醫師蘇一峰提出民進黨2026地方大選夢幻名單，狠...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
被賴點名「聲援沈伯洋」！韓國瑜發威噴金句
[NOWnews今日新聞]中國喊全球追捕沈伯洋，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜，期待能夠站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，韓國瑜今（12）日不僅公開回嗆「自己生病要別人吃藥」，更是在臉書發文...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
快訊/賴清德要他聲援沈伯洋 韓國瑜1點45分將出面講話
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，韓國瑜預計將在今早（12日）1點45分出面發表談話。中天新聞網 ・ 18 小時前
【緯創法說】總座林建勳：網通事業蓄勢待發 明年放量超過10倍
代工大廠緯創（3231）今（12）日舉行2025年第三季法說會，總經理林建勳表示，從筆電到傳統伺服器再到AI伺服器，網通（networking）事業將是下一個成長動能，預計明年將有超過10倍的放量成長，並開始獲利；AI伺服器則維持雙位數增長。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 8 小時前
性犯罪者電郵曝「川普知道那些女孩」？ 白宮批民主黨議員爆料轉移焦點
美國國會議員最新公布的文件顯示，已故美國性犯罪金融家艾普斯坦，在私人郵件中多次提到美國總統川普。川普則持續否認和艾普斯坦有關的任何不當行為。（戚海倫報導） 美國聯邦眾議院監督委員會民主黨議員，公中廣新聞網 ・ 48 分鐘前
被薛劍「斬首威脅」惹怒? 傳日本將於48小時內驅逐4.2萬非法滯留中國人 真相是.....
[Newtalk新聞] 中國駐大阪總領事薛劍日前針對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論發布「斬首威脅」，引發大量日本民眾不滿。近期網路上流傳消息稱，日本經濟安保大臣小野田紀美在公開演說時，揚言在 48 小時內驅逐非法滯留日本的中國人，並沒收約 3000 億日圓的資產。然而，有細心網友查證後發現，小野田紀美從未發表過類似言論，相關消息也僅在 Threads 上流傳，認為該消息很可能是激進人士推出的假新聞。 有部分網友透過 Threads 發布貼文指出，小野田紀美日前進行公開演講時，宣布日本政府將於 48 小時內驅逐 4.2 萬名中國移民，並沒收 3,000 億日圓的資產，同時針對在日居住超過 10 年的中國公民展開調查。日本政府突然對中國移民擺出的強硬態度引發大量民眾關注，許多反對中國移民的網友也對該項政策表示支持，並表態希望政府盡快實施相關政策。 中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗「台灣有事」的相關言論發布死亡威脅，宣稱將「毫不猶豫」的砍下高市的腦袋，引發日本網友不滿。 圖：取自@xuejianosaka X帳號 就在此時，有網友發現，相關消息僅在 Threads 這一個平台上流新頭殼 ・ 12 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
桃園罕見停班課！這群人怒問：到底要上班嗎
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來勢洶洶，北北基桃針對放不放假罕見不同調，桃園市率先拍板今（11）日全市停止上班上課，消息一出，市長張善政臉書湧入大批網友留言「市長英明！」、「市長我愛你！」但也有不...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發1萬入帳「備註不一樣」！1銀行細節超驚人 他愣：在打密碼？
全民普發現金首批在今（12）日陸續入帳，許多人早上打開手機就發現帳戶多了1萬元，也意外發現每間銀行的備註各有不同。一名網友就說，自己的備註欄寫著「行政院發」、「發年金」，好奇其他人的資訊為何？文章曝光引起眾人討論，還有人指出元大銀行備註超詳細，看起來就像密碼一樣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中共發布通緝沈伯洋 黃國昌：中國無權抓捕台灣公民
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府作為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
曹興誠籲賴清德徵召沈伯洋選台北市長 他親上火線回應了
即時中心／潘柏廷報導民進黨立委沈伯洋，日前被中國官媒《央視》播放所謂「起底」的7分半鐘的專題報導，還揚言要透過「國際刑事警察組織」對他展開全球範圍的抓捕行動；總統賴清德為此呼籲立法院長韓國瑜「率領跨黨派立委聲援」，不過，聯電創辦人曹興誠（12）日向賴清德呼籲，如果真的要具體聲援沈伯洋，應該徵召對方參選台北市長。對此，沈伯洋並未正面回應，並說「謝謝各界的關心」。民視 ・ 20 小時前