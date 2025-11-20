沈伯洋選台北市、林佳龍戰桃園？ 吳子嘉自曝：我聽完笑死了

綠委沈伯洋近日遭大陸公安局立案偵查，事情引發各界關注。而國民黨台北市議員楊植斗日前則舉政委陳時中為例，認為沈選台北市長的可能性愈來愈大。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉則針對此事表示，自己聽完都笑死；至於有消息傳出外交部長林佳龍將選桃園市長，他也吐槽「這是喬太守亂點鴛鴦譜」，直言民進黨現在無將可用，根本亂點一通。

針對外界關注2026台北市長選舉，楊植斗17日在臉書發文認為，Covid-19新冠疫情發生前，沒有人認識陳時中，後來民進黨賣力吹捧，陳才獲得大眾關注，取得競選台北市長大位的門票。楊植斗也說，沈被大陸發佈追捕令，賴多次點名立法院長韓國瑜表態，也是為了幫沈架舞台、看民調能否有起色，恐想複製當時「陳時中模式」。

針對賴清德17日出席國家檔案館開幕典禮，並接受媒體聯訪時再度點名韓國瑜，並指出面對境外敵對勢力的威脅，我們應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。」對此，吳子嘉19日在節目《董事長開講》中提及，沈伯洋因為此事突然從黑熊變成英雄，「我聽完都笑死了，沈伯洋那個樣子能出來選台北市長嗎？」

提到「陳時中」模式，吳子嘉也不忍吐槽，「陳時中都選輸了還模式個鬼頭，就是民進黨大家亂鬧一通」。吳子嘉也說， 這證明了一件事，那就是民進黨現在無人可用、無將可用；面對外界傳出外交部長林佳龍將選桃園市長，吳也酸，「這是喬太守亂點鴛鴦譜」，根本亂點一通。

吳子嘉也吐槽，當時陳時中選台北市長的時候，做的第一個廣告就是跟四叉貓合作拍廁所廣告，「陳時中就是個土包子，你現在又派一個美國間諜（沈）來選台北市長」，直嘆民進黨一天不如一天，「王小二過年，一年不如一年」，相當不爭氣。

