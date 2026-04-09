沈伯洋選台北？傳被問當競選總幹事 吳沛憶未明說但「想選黨部主委」

記者楊士誼／台北報導

傳沈伯洋詢問擔任競選執行總幹事的意願，吳沛憶未明說，但透露自己有意願參選民進黨北市黨部主委。（圖／記者楊士誼攝影）

媒體報導，民進黨立委沈伯洋「低調備戰台北市長」，初步徵詢立委吳思瑤擔任總幹事、立委吳沛憶接執行總幹事等，另也傳出吳沛憶將參選民進黨北市黨部主委一職。吳沛憶今（9）日指出，自己確實有意願登記參選主委，但等確定再向外界報告；她也表示，最近有跟沈伯洋打籃球，但競選團隊的規劃是候選人出線後的事。

《上報》報導指出，民進黨選對會決定5月初才會提名沈伯洋出戰台北市長，但身兼黨主席的總統賴清德已要他提前準備，沈伯洋更徵詢吳思瑤擔任競選總幹事、吳沛憶擔任競選執行總幹事等，並開始徵詢競選團隊人選。

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吳沛憶上午回答媒體提問表示，台北市黨部黨職是兩年即將要屆滿，即將要進行改選。「我確實是有在思考，有意願登記參選台北市黨部的主委」。她表示，自己在擔任立委以前，也在台北市議會跟黨團議員一起並肩奮戰，台北市作為國家的首都，希望黨部可以更加年輕化，也希望黨部可以是更好跟社會各界交流的平台，所以她最近確實有在思考。「不過因為還有一些時間，所以等到我真的確定的時候也會再跟大家報告」。

至於沈伯洋是否有徵詢擔任競總執行幹事長？吳沛憶則說「我們最近是有打籃球」，但候選人還沒底定，競選團隊的規劃應該都是候選人出現之後的事。對自己或對民進黨而言，過去台北市黨部一定是在市長選舉中扮演重要角色，選戰有空戰、陸戰，在台北市深耕基層，向來是民進黨要努力加強、爭取市民認同的。不管未來是誰擔任黨部主委或市長候選人，競選總部、市黨部還有議員夥伴之間的聯合作戰，這都是最重要的事情。

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