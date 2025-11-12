沈伯洋選台北？吳思瑤：立院黨團私心需要他

▲對於曹興誠點名沈伯洋參選台北市長，吳思瑤表示非常有創意與政治卓見，但就黨團立場私心需要沈留在立院。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

[NOWnews今日新聞] 聯電創辦人曹興誠今（12）日發文喊話總統暨民進黨主席賴清德，應該徵召立委沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益，「敬請鄭重考慮，做出明智決斷」。對此同樣屢被點名參選的綠委吳思瑤說，這建議非常有創意與政治卓見，但也要看沈伯洋有無意願，就自己所知似乎參選市長不是沈的人生選項，站在黨團私心立場，則需要沈伯洋留在立法院，針對國安法案等進行法治強化。

對於曹興誠點名參選沈伯洋參選台北市長，吳思瑤說，這是非常有創意與政治卓見的選項，當然曹的建議是一舉兩得，一來是為民進黨推薦一個適合適任的優秀人才，二來可以藉由這場首都市長選舉，來向社會與世界發聲，讓台灣向中共的蠻橫跨進鎮壓的行為予以反制，這樣的提名策略是一舉兩得，也有很多不同層次的意涵。

吳思瑤說，當然第一個要來看沈伯洋個人有無意願，就自己所知參選市長似乎不是他目前人生選項，其次站在黨團私心立場，需要沈伯洋留在立法院，針對國安法案等進行法治強化。

吳思瑤表示，若沈伯洋跟蔣萬安有機會在一個平臺上讓國人選擇，當然沈伯洋各方面亮眼的經歷與表現，絕對是KO蔣萬安，坦白也是非常讓人期待的一個PK的狀況。但還是要尊重當事人的意願，認為不管把沈伯洋放在任何一個場域，他絕對是非常有競爭力，絕對能夠獲得非常多國人認可。

