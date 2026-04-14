沈伯洋選台北？陳冠安曝他好感度墊底酸：爛已是跨黨派共識
年底的九合一大選，民進黨至今仍未確認台北市長人選，近期傳出立委沈伯洋將被徵召，但因他言行易引發爭議，基層傳出反彈聲浪。13日一份最新民調顯示，政治人物好感度方面，台北市長蔣萬安贏過政壇所有人，以好感度62.6%居冠，但沈伯洋好感度21.7%墊底。藍營北市議員參選人陳冠安藉此直言「沈伯洋的爛，已經是跨黨派共識」。
陳冠安13日在臉書發文，開頭就直指，「連民進黨支持者都沒好感！沈伯洋還選的下去嗎？」陳冠安提到，先前媒體揭露，沈伯洋可能會被民進黨徵召選台北市長，但現實很殘酷，沈的仇恨值太高、綠營內部反彈太大，從「幾乎確定人選」，一路退成「其中之一」。
陳冠安表示，但仍有綠營人士「匿名」出來幫忙護航，說黑熊會調整人設、降低仇恨值，等時機成熟再出來選。沈伯洋不愧是臥龍鳳雛，他的人設轉變起手式，竟然是在節目上主動告訴大家五分埔沈家佔有其二，自己是地主家族、保甲後代。老實講，這操作真的黑熊厲害。強調日本殖民時期的大地主，甚至還牽涉到協助統治階級維穩的人設背景，這到底是想加分？還是想把仇恨值拉滿？
陳冠安指出，沈伯洋的爛，已經是跨黨派共識，不只是藍白中間選民都這樣認為，最新的美麗島民調就顯示，沈黑熊的好感度不只是所列政治人物最低，好感度更只有蔣萬安的三分之一，甚至也只有賴清德的一半。換句話說，連支持賴清德的人裡面，都有一半的人對他沒好感。
陳冠安續指，最諷刺的是，連蔣萬安都能獲得40.4%民進黨支持者的好感，但高嘉瑜認為是「最強」、莊瑞雄稱讚為「大帥哥」、吳沛憶力挺「邏輯嚴謹懂溝通」的沈伯洋，竟然只能拿到49.1%。雖然是新北而非全國或台北樣本，但仍有一定參考性。
最後陳冠安喊話，他真的要拜託沈伯洋，想選，就正常點，不要辜負大家的殷殷期盼。地主家的兒子絕不是好人設，學學陳其邁，暖一點吧。不要還沒被徵召就自爆到連綠營都看不下去。
事實上，《美麗島電子報》今日公布一份最新民調顯示，就好感度部分，蔣萬安以62.6%居冠，盧秀燕則為48.7%，接著依序則為蘇貞昌48.5%、賴清德43.9%、柯文哲25.2%、鄭麗文23.7%、黃國昌22.3%，沈伯洋則以21.7%墊底。
該民調由美麗島電子報委託進行，由戴立安設計問卷與分析，並委由畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查於2026年4月8至4月10日進行，以設籍新北市且年滿20歲民眾為對象，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）進行調查。成功完訪1075人（住宅電話753人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。
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