沈伯洋都說沒接觸了…邱毅扯：他很怕被中國調查！選台北市長遮掩不安

記者陳思妤／台北報導

民進黨立委沈伯洋接受媒體聯訪（圖／翻攝畫面）

中國公安立案調查民進黨立委沈伯洋，不過也傳出有公民團體要力挺他選台北市長。對此，沈伯洋今（30）日強調沒跟公民團體接觸，最重要是把立委工作做好。但，前立委邱毅先是稱，沈伯洋將被全球通緝，離開台灣就可能被捕，引渡回中國服刑，他今天又扯，沈伯洋的過度反應證明心裡頭很怕，困居台灣，怕一出境就有風險，「他揚言選台北市長，正是遮掩他內心不安的策略而已」。

中國重慶市公安局發布警情通報，稱民進黨立委沈伯洋為「台獨頑固份子」，從事分裂國家犯罪活動，決定立案偵查，依法追究其刑事責任。不過，也傳出有公民團體人士與民進黨接觸，要力挺沈伯洋參選台北市長。對此，剛回到台灣的沈伯洋今天受訪時表示，自己現在的位置最重要的是強化國防與外交的立委，且擔任黨團幹部，自己會把這份工作做好。他也說，自己下飛機後就來立法院了，沒有跟公民團體接觸。

不過，儘管如此，邱毅還是在社群平台發文稱，沈伯洋的確與美國有千絲萬縷的關係，這次被大陸公安立案偵查，絕對是大事。他聲稱，前段時間，沈伯洋杯弓蛇影，一直強調有人跟蹤，有人偷拍，他還嘲笑對方有受迫害妄想症，現在證明不是瞎緊張，可能早被通知被偵查。

「這些反應證明沈伯洋心𥚃頭很怕。這麽差的心理素質，不知道美國為什麼會選中他？」邱毅聲稱，去年十月，沈伯洋被大陸官方列為台獨頑固分子，理由是他組織台獨團體黑熊學院，那時沈伯洋也很緊張，不斷撇清說已與黑熊沒有關聯，「沈伯洋的過度反應，證明他很怕」。

邱毅酸，所以還相信，這次被公安立案偵查，沈伯洋真不怕，還視為榮耀嗎？邱毅還扯，「他揚言選台北市長，正是遮掩他內心不安的策略而已」。他聲稱，沈伯洋當然清楚，美國人是勢利的，「當他困居台灣，怕一出境就有風險，他就失去被利用的價值」。

