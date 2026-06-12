沈伯洋酸對其他縣市關心高於北市 蔣萬安：都是城市交流

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）與爭取連任的台北市長蔣萬安（右）。 圖：新頭殼合成照

[Newtalk新聞]

台北市長蔣萬安上個月到雲林縣考察營養午餐食材，合體雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡，10日又再度在台北同框，今（12日）則出席南投巧克力咖啡節，與南投縣長許淑華一起受訪，民進黨台北市長參選人沈伯洋今質疑，蔣萬安稱要專心市政，但現在的行程，對其他縣市的關心好像高於台北市。蔣萬安受訪強調，這都是進行城市交流。

蔣萬安今赴南投與縣長許淑華共同出席南投巧克力咖啡節記者會，會後接受媒體聯訪，被問到怎麼看沈伯洋的質疑，蔣萬安先是說，「我們都是進行城市交流」，並指日前北市推動營養午餐免費、生生喝鮮奶，他就到包括雲林、彰化去畜牧場實際了解在地酪農如何辛苦、確保每個環節的安全，讓產地到餐桌，讓北市孩子不只吃的安心、安全。

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蔣萬安表示，今天也推展縣市觀光、 咖啡產業，剛談到北市是咖啡店家密度最高城市，南投縣又是咖啡優質產地，所以，透過彼此合作，也造福雙方縣民、市民，可以透過這段期間，大家來到南投，享有住宿優惠、及現場各項小禮物的折扣；同樣，縣民來台北市也享有這樣權益，透過城市之間交流，彼此借鏡、學習，而且透過產業能夠相互合作、對於各個農產品、商品、觀光也好，都能夠全面提升。

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