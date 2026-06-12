沈伯洋酸對其他縣市關心高於台北 蔣萬安在南投同台許淑華：城市交流

記者陳思妤／台北報導

台北市長蔣萬安被視為藍營選戰母雞，而他5月才到雲林考察，今（12）日又到南投參加巧克力咖啡節，和南投縣長許淑華一起手沖咖啡。讓民進黨台北市長參選人沈伯洋酸，蔣萬安的行程看起來好像更關心其他縣市。對此，蔣萬安表示，都是進行城市之間的交流，包括推動生生喝鮮奶去雲林畜牧場，今天也是推廣縣市之間的觀光以及咖啡產業。

蔣萬安今天到南投合體要競選連任的許淑華，包括出席「2026南投巧克力咖啡節」，和許淑華一起手沖咖啡，接著還要到草屯參拜。沈伯洋今天受訪時被問到，蔣萬安最近以公務行程方式去其他縣市考察，是否是變相輔選？他說，最近在討論市政問題的時候，蔣萬安每次都說專心市政，但是以現在的這個行程看起來，看起來蔣萬安對其他縣市的關心好像高於台北市。

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對此，蔣萬安受訪時表示，都是進行城市之間的交流，日前台北市推動營養午餐全面免費、生生喝鮮奶，所以他就到包括雲林畜牧場實際了解在地酪農，確保每一個環節的安全，讓產地到餐桌，讓台北市的孩子吃得安心、吃得安全。

蔣萬安強調，今天也是推廣縣市之間的觀光以及咖啡產業，台北市是咖啡店家密度最高的城市，而南投縣又是咖啡優質的產地，所以透過彼此的合作，也造福雙方縣民及市民。他說，這段期間大家來到南投可以享有住宿的優惠，以及現場各項小禮物的折扣，那南投縣民來台北市也享有權益。

蔣萬安今天到南投出席巧克力咖啡節，和許淑華一起接受媒體聯訪（圖／北市府提供）

蔣萬安說，透過城市之間的交流，彼此借鏡、彼此學習，透過產業相互的合作，能夠對於各個農產品、商品、觀光等，都能夠全面提升。

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