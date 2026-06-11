沈伯洋酸是蔣萬安擋箭牌 殷瑋反嗆：那你講的話是箭囉？

台北市研考會主委殷瑋。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對民進黨台北市議員何孟樺日前質詢時，北市研考會主委殷瑋不斷回嘴，引發兩人在議會唇槍舌戰，引發關注。民進黨台北市長參選人沈伯洋認為，照理說，市長蔣萬安應親自出面回答議員問題，而不是有人在前面當擋箭牌。殷瑋今（11日）反嗆，「那意思是你講的話是箭囉？」那就是攻擊的意思，怎麼會有人自己這樣說？你的用意不是給市政建議，而是批評跟攻擊，這也顯露出真正的心情跟心態是什麼，原來他是盾牌。

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蔣萬安9日赴台北市議會接受市政總質詢時，何孟樺質詢無菸城市稽查人力不足問題，建議殷瑋可以帶著市府正副發言人跟著基層公務員一起排班、稽查，殷瑋多次插話、邀請何孟樺到現場，讓何不滿數度要求時間暫停，強調這是她的時間，殷瑋又反擊說「是妳問的時間，也是我答的時間」，何孟樺當場動怒要蔣萬安裁決，同組的綠營議員王閔生也站起來怒嗆殷瑋，「你要跟議會對抗是不是？」指殷瑋的發言一聽就是抬槓、鬥嘴。

殷瑋上午接受中廣新聞網節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，王淺秋詢問，怎麼看沈伯洋稱對此很難過，反映基層聲音，但市府回應這麼高傲？殷瑋先是回稱，「我怎麼捨得你難過」，但又說之前何孟樺問過蔣萬安無菸城市規劃，包括預算、人力等，需要基層公務員幫忙，是否會增加公務員的工作量，出發點可能是好的。

殷瑋強調，但當時蔣萬安有完整答覆，也說人力已減少6分之1，透過更多委外方式做，西門商圈已全面禁菸了，指何孟樺應該沒料到蔣萬安會推出新的減壓做法，只想照著本來的想法講，可是講完後，又開始說他、在PPT放他的照片，要他帶著發言人團隊去現場當稽查宣導人力。

殷瑋表示，「叫到我，我當然就上去回答」，並強調自己並沒有搶答。而他上台講話後，何孟樺也多次對他說話、指「殷主委你……」，都是對著他說，卻又說他不應當搶話？他酸，何孟樺一開始是問他問題，可能問到後來又認為要換個方式，才開始叫「時間暫停」，之後又說不是要問他、是要問市長。何孟樺還問他老闆是誰，他說「人民是我老闆」，他領的是人民薪水。

殷瑋說，他不是搶話，蔣萬安已經把政策端講很清楚，如果一定要叫他，他當然回答，自己甚至三度公開問能否把委任制度打開來，讓他也可以去做正式稽查人員，議員問政應該針對制度面，而不是針對個人，他也不是說議員是不是針對個人，只是他提出原則性的談法，重點是要先了解制度是什麼，在政府行政機關體制中，要讓公務人力能做稽查、開單，要先經過衛生局委任才能完成，要公開要求誰去做稽查人員，要先想清楚，應先做委任這關，何孟樺也沒提到這資訊。

對於沈伯洋批評，並指蔣萬安應親自出面回答議員問題，而不是有人在前面當擋箭牌，殷瑋回稱，擋箭牌？「那意思是你講的話是箭囉？」那就是攻擊的意思，怎麼會有人自己這樣說？你的用意不是給市政建議，而是批評跟攻擊，這也顯露出真正的心情跟心態是什麼，原來他是盾牌。

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