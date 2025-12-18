沈伯洋酸藍白內閣夢幻名單 遭網嗆：哪個能比現任部長不專業？

行政院長卓榮泰因不副署財劃法遭批違憲，綠營趁勢炒作倒閣議題，卻被在野陣營以不如改「內閣制」反制。對此，民進黨立委沈伯洋模擬列出藍白執政下的內閣制閣員名單，原本是想要開酸，但是遭到網友反嗆，「這名單有哪個人比現在的部會首長不專業的？」、「真慶幸有您，不然2028政黨輪替肯定又要失敗了」。

沈伯洋18日發文表示，台灣不是兩院制，而內閣制的特點是行政與立法的「權力融合」。他指出，贏得國會多數的立委會直接出任部會首長。沈伯洋以現況為例模擬，若採內閣制將產生以下組合：行政院長為傅崐萁、國防部長為馬文君、法務部長為黃國昌、陸委會主委為翁曉玲、交通部長為徐巧芯、勞動部長為葉元之、文化部長為陳玉珍、內政部長為羅智強、農業部長為麥玉珍、財政部長為羅明才、外交部長為廖先翔、運動部長為邱鎮軍、國安局長為高金素梅、海委會主委為王鴻薇。

沈伯洋嘲諷，他已經盡量搭配這些人的專長。貼文引發青鳥熱烈反響，「這什麼夢幻組合」、「這陣容感覺就是夢幻隊，比當年美國夢1還猛」、「這個明星陣容太豪華了，我哭死」、「把鄭麗文放哪裡？」。

不過也有不少網友開嗆沈伯洋，「一個立委這樣諷刺同事這就是你的格局」、「委員真慶幸有您，不然2028政黨輪替肯定又要失敗了」、「比民進黨強」、「你列的名單有哪個人比現在的部會首長不專業的？民進黨現在每一個部會首長都找不專業或是超垃圾的人擔任，有什麼臉覺得可以列出這份名單嘲諷」

