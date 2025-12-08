沈伯洋陪女兒散步遭挑釁 綠委憂跨境鎮壓入台 藍委不樂見對立

日前遭中共宣稱立案偵查的民進黨立委沈伯洋近來帶著女兒散步時，遭到一名男子持手機錄影質問。民進黨立院黨團今天(8日)召開記者會聲援沈伯洋，並質疑中共跨境鎮壓恐入台，呼籲藍、白一起強化國安法制，保障每位公民人身安全不受威脅。國民黨立委則說不樂見台灣社會極化、對立，盼朝野理性解決憲政僵局。

遭中共宣稱立案偵查的民進黨立委沈伯洋日前帶著女兒散步時，遭到一名男子突然用手機強光照著他錄影並質問，該名男子甚至指沈伯洋遭中共通緝是活該，引發爭論。

民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長張雅琳與沈伯洋共同召開記者會。沈伯洋指出，政治人物遇到嗆聲、質疑是非常正常的事，但不該波及家人，且對方用手機強光照著他，導致他5歲的孩子受到驚嚇。

沈伯洋說，嗆聲要有理有據，他通常會與對方對談，但該名男子卻是把中共對他的抹黑全部質問一次，因此，他認為台灣社會應該對於在地協力者傳播不實謠言進行集體洗腦的情況有所警覺。沈伯洋說：『(原音)他最後跟我講說，他寧願相信共產黨講的，他也不要相信我講的。所以我們台灣到底有多少在地協力者、又有多少的政黨每天不斷應和共產黨去傳播這些謠言？這種集體洗腦的現象、波及家人的現象不應該是台灣發生的事情。』

范雲則指出，用身體接近、打光的方式就是讓人「心生恐懼」，更讓人擔心跨境鎮壓是否已進入台灣。她呼籲藍、白一同譴責中共跨境鎮壓，並且不要再阻擋國安法案，一起健全法制，保障所有公民、尤其讓所有從政者及其家人在自己的國家不會受到人身安全的威脅。

國民黨立委發言人牛煦庭則說，任何政治攻防確實都不該牽涉到家人，但他也要提醒沈伯洋，當初煽動大罷免時，很多被發起罷免的立委在路上也會遇到被叫囂、欺負的狀況，他不樂見社會對立，也希望朝野能解決政治僵局。牛煦庭說：『(原音)我們都不希望台灣的政治變成針鋒相對，大家在很極化的社會裡面對立，這對中華民國發展沒有任何幫助，我們希望很理性地解決憲政僵局。但民進黨也要肯認現在的憲政僵局是來自於民進黨的傲慢。』

牛煦庭認為，現在國政癱瘓，所有治國圍繞在「抗中保台」，以致於對內情勢升高，不僅立委會受到言語攻擊，家人也會受累，這樣的政治氛圍不管藍、綠、白都不樂見，他希望大家可以冷靜下來，回到國政平台就事論事。