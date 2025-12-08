沈伯洋陪女兒散步遭錄影突襲 張雅琳：拍攝兒少違反個資和兒少法 別縱容仇恨越界
[Newtalk新聞] 日前遭中共宣稱立案偵查、在全球發布「紅色通緝」的民進黨立委沈伯洋，7日帶著女兒在國家音樂廳散步，卻遭陌生男子以手機強光照射、錄影，還說被中國共產黨通緝是他活該，而當時他還牽著小孩。對此，民進黨立委張雅琳今（8）日指出，政治人物的孩子也是兒少，拍攝兒少已違反個資和兒少法，呼籲不要縱容仇恨越界，甚至越過兒少保護的界線。
沈伯洋昨晚發文表示，他帶女兒去國家音樂廳，表演結束後，他牽著女兒散步去騎腳踏車，突然有名男士用手機手電筒強光照著他和女兒，後來才知道這名男士正在錄影。
沈伯洋今天受訪時說明，昨天全家去聽音樂會，一開始他牽著女兒，該名男子不斷逼近，一開始問他「你最近沒直播？」聽起來無害的話接近，但後來越來越激烈，妻子趕緊將女兒拉走，最後有錄影錄到後半段，會交由警方偵辦。
對此，張雅琳透過臉書指出，沈伯洋帶著女兒在國家音樂廳被陌生人逼近，試想，任何一個大人突然面臨這種狀況都會受到驚嚇，何況是一個才5歲的小孩。作為政治人物，被罵被批評甚至被造謠，選擇這份工作，就有做好心理準備，身為成人也具備反擊的能力與工具，但孩子是無辜的，孩子有什麼能力反擊？
她強調，任何對政治人物的政治攻防和謾罵，都不該把孩子捲進來，張雅琳呼籲昨天拍攝的民眾，拍攝兒少已經違反個資和兒少法，請不要轉傳、散播並盡快刪除，避免兒童個資影像外洩，否則會對兒少安全產生最直接的威脅。
爆北京對「鄭習會」開出3前提 她轟：鄭麗文趕著去北京領旨！眼裡根本沒有台灣
高虹安條款曝光！吳靜怡揭助理費除罪化內幕：全台國會助理成藍白合免洗筷
