沈伯洋陪女兒散步遭錄影突襲 醫揭：中共一直很擅長這種手法

日前遭中共宣稱立案偵查的民進黨立委沈伯洋７日晚間表示，他帶著女兒在國家音樂廳散步，有名男子突然用手機強光照著他錄影質問；沈伯洋感嘆，當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知，把家人捲入的惡意，正是他必須對抗的黑暗。對此，台灣基進秘書長吳欣岱醫師表示，這不是偶發事件，而是仇恨敘事被外力系統性操作後的結果。

沈伯洋帶著女兒在國家音樂廳散步，有名男子突然用手機強光照著他錄影質問。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

吳欣岱說，看到沈伯洋只是牽著女兒散步，卻遇上一個陌生人逼近、強光照臉、邊錄影邊肢體恐嚇，自己的心真的揪了一下。大人怎麼辯論都可以，但沒有人、尤其是孩子，應該被捲進這種敵意裡。而且，這不是偶發事件，而是仇恨敘事被外力系統性操作後的結果。

吳欣岱指出，中共一直很擅長這種手法：先在網路上瘋狂灌輸仇恨，再讓沈浸在極端言論中的社會邊緣人跑到現實世界「執行」。不久前，中國也發生過一模一樣的事——中國網路系統性煽動反日情緒，結果被殺害的竟然是正要去上學的日本小學生。

而我們這次看到的，也是同一種模式。中國系統性攻擊在台研究資訊戰的吹哨者，而沈伯洋正是其中的代表。

吳欣岱感嘆，更令人難過的是，在外部用仇恨敘事擾亂台灣的同時，台灣內部竟然還有人一起放大，削弱被害者的社會支持。

前陣子網紅帶頭嘲笑沈伯洋「被害妄想症」，那不是開玩笑，那是一種典型的煤氣燈效應：讓吹哨者被貶低、被誤解，讓提出警告的人被嘲笑成多慮，讓願意對抗中國資訊戰的人，變成被攻擊也無所謂的對象，因為「他活該」、「他想太多」。

吳欣岱提到，當一個人被反覆貼上「誇大、幻想、自己嚇自己」的標籤，社會就會慢慢覺得——對他動手動腳好像也沒什麼。所以最刺耳的那句話，不是那些指控，而是：「我寧願相信共產黨，也不相信你。」那不是意見不同，而是判斷力被奪走，把眼前活生生的人當成敵人。

吳欣岱說，今天被恐嚇的是沈伯洋，明天可能會是任何一位願意說真話的人。如果我們不去質疑外部的仇恨敘事，不去抵抗內部的霸凌與嘲笑，那受傷的就不只是某一個人，而是整個社會的信任。

