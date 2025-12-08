沈伯洋陪女兒散步遭錄影 民進黨團指政治攻擊不應凌駕人性

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長張雅琳與沈伯洋今天於立法院召開「跨境鎮壓已入台？保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會（取自民進黨立法院黨團臉書直播影片）

遭中共宣稱立案偵查的民進黨立委沈伯洋七日帶著女兒散步時，突然有名男子用手機強光照著他錄影質問。對此，民進黨立法院黨團今天舉行記者會表示，這對兒少安全造成直接威脅，兒少不應該成為大人政治情緒的出口，政治攻擊不應凌駕人性。

沈伯洋七日表示，他帶著女兒在國家音樂廳散步，有名男子突然用手機強光照著他錄影質問；沈伯洋今天說，他已報警，預計在八日做筆錄。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長張雅琳與沈伯洋今天於立法院召開「跨境鎮壓已入台？保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會，提出上述表示。

陳培瑜表示，從本案來看，讓人最不能容忍的，就是對於兒少的傷害，她認為全台灣人應該一起譴責。

沈伯洋指出，政治人物遇到嗆聲、質疑，這是非常正常的事，但如果是在有孩子的狀況下，完全是另外一件事，況且他的孩子才五歲，七日的狀況會讓其受到驚嚇，他已報警，預計八日做筆錄。此外，針對這種集體洗腦及波及家人的現象，不應該是台灣會發生的事。

張雅琳認為，政治攻防應該有一個原則，就是任何人對於政治人物的批評與謾罵，政治人物都可以接受，但如果是對政治人物的家人、孩子，這是不能允許的。

張雅琳說，所有人都不能以任何政治理由接近、拍攝孩子，這會對孩子造成非常大的壓力，也是對兒少安全最直接的威脅，兒少不應該成為大人政治情緒的出口，任何政治攻擊都不應該凌駕人性。

范雲指出，發生在沈伯洋身上的事，讓人擔心跨境鎮壓是否進入台灣，而法務部先前分析五種跨境鎮壓在台灣的樣態，包括散布錯假訊息及網路壓制、侵害個資進行網路監控，以及委託、資助、指示在地協力者進行介選，或是以法律戰延伸域外法律效力恫嚇、在地協力者發動強暴脅迫行為。