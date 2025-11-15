沈伯洋隔空喊話國台辦！自曝「只會對1事緊張」：其他根本沒放眼裡
政治中心／張尚辰報導
中國揚言全球通緝沈伯洋，說他不能出國，否則就會被逮捕，但沈伯洋12日晚間現身德國國會到聽證會作證，並強調自己是為自由為民主作證。見沈伯洋無視威脅還出國作證，中國國台辦發言人陳斌華嗆，「無論身在何處，我們都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責」。對此，沈伯洋昨（14）日拍影片回覆，若國台辦想要制裁他，只有一個方法。
沈伯洋12日在臉書發布影片，指出他知道中國準備對他展開追緝，只要出國就會被逮捕，但仍然出現在德國國會門口，不僅如此，他還會以台灣立法委員的身分，進入聽證會為自由民主作證。
沈伯洋說，中國一直以來都想用恐嚇的方式讓台灣人沉默，但是做為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就輕易退縮，今天之所以來到德國國會，最主要的原因不只是在捍衛我國的民主，而是為了全世界的自由民主而戰。
見沈伯洋無視威脅，還高調錄影片反擊，國台辦發言人陳斌華大嗆「台獨分子已日暮西山、窮途末路」，並表示，凡是以身試法的台獨頑固分子，無論身在何處，都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。
對此，沈伯洋昨日在Threads上發布影片回應，影片中說道，之所以這麼快從德國趕回來，是因為聽說立法院旁邊的7-11有動漫角色「初音未來」的一番賞，而且快要被抽完了，於是立刻趕回來抽。
沈伯洋一邊分享抽到的戰利品，一邊針對遭到中國通緝一事喊話國台辦，「國台辦，如果真的想要惹我生氣、想要制裁我的話，你們就把A賞、B賞抽掉，這個才會讓我比較緊張，不然其他的事情，根本就沒有把你們放在眼裡」。
