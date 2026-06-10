沈伯洋願訪中「國台辦氣喊自抬身價」 蔣萬安：城市交流要中央審查同意

記者陳思妤／台北報導

蔣萬安表示，持開放態度跟各城市交流，也必須要經過中央審查同意，依照相關程序進行（圖／翻攝畫面）

民進黨台北市長參選人沈伯洋被中國列為「台獨頑固分子」，不過他近日表態，若當選市長不排斥與中國交流，且首選出訪城市就是北京，認為城市交流必須對等「首都對首都」。中國國台辦今（10）日大嗆，「不搞分裂活動我們都歡迎」，而沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子、自抬身價。對此，台北市長蔣萬安表示，持開放態度跟各城市交流，也必須要經過中央審查同意，依照相關程序進行。

中國將沈伯洋列入台獨頑固分子清單，國台辦嗆，凡是以身試法的「台獨」頑固分子，無論身在何處，都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。不過，沈伯洋近日接受媒體專訪，表示不排斥訪中國，且點名最想去北京，台北市作為首都，對接層級理當也是首都。

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名列台獨頑固分子清單，沈伯洋也以美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）為例，笑說，盧比歐改個譯名說不定就能闖關，把自己的「伯」改成木字旁的「柏」，或許也能成行。他狂酸中共，直指真正感到壓力的絕對是對方，而不是他自己。

而國台辦今天在例行記者會中被問到此事，國台辦發言人張晗稱，「兩岸同胞都是中國人、一家人，應該常來常往、越走越親」，我們對廣大台灣同胞一視同仁，只要願意參與兩岸交流活動，「不搞分裂活動我們都歡迎」。但她大嗆，「沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，是破壞兩岸同胞交流往來、親情福祉的害群之馬」，其宣揚分裂主張、包藏台獨禍心，自抬身價、譁眾取寵，不值一評。

蔣萬安今天下午和雲林縣長張麗善一起出席「從雲林產地到全台餐桌」活動，面對媒體問到，怎麼看沈伯洋說不排斥訪中，還點名北京，認為首都跟首都對等，但國台辦批自抬身價？

蔣萬安回應，一直都是持開放態度，很願意跟各個城市進行交流。他也說，這也一定需要經過規定跟程序來提出申請跟審核，日後必須要包括，「陸委會在內中央各政府機關」審查、同意，依照相關程序才能來進行。

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