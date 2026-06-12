沈伯洋首度赴新北合體綠委 力挺同黨議員喊話「雙北共好」

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）12日晚間首度前往新北市公開行程，與民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）同台為新北市議員林秉宥（中）站台，兩人除了肯定林秉宥長期深耕地方、兼具國際視野，也共同提出「雙北共好」的理念打造雙北生活圈。（吳嘉億攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排左三）12日晚間首度前往新北市公開行程，與民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左四）同台為新北市議員林秉宥（前排左五）站台，兩人除了肯定林秉宥長期深耕地方、兼具國際視野，也共同提出「雙北共好」的理念打造雙北生活圈。（吳嘉億攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（12）日晚間首度前往新北市公開行程，與民進黨新北市長參選人蘇巧慧同台為新北市議員林秉宥站台。兩人除肯定林秉宥長期深耕地方、兼具國際視野，也共同提出「雙北共好」理念，盼透過跨城市合作推動區域發展，打造更宜居、更具競爭力的雙北生活圈。

蘇巧慧與沈伯洋今晚合體出席新莊地方座談會，會前蘇巧慧受訪表示，此次特地與沈伯洋一同前來替林秉宥加油，因為林秉宥是串聯彼此的重要夥伴。她指出，林秉宥無論在地方服務或國際視野面向都展現優秀能力，是難能可貴的好議員，因此希望透過這次共同幫他加油，也希望這樣的串連，讓台北與新北雙城共好，持續向前推進。

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蘇巧慧指出，雙方最近提出的政見當中有異曲同工之妙，像沈伯洋提出士林的步道和山林政見，和她的鑽石山城都有異曲同工之妙，在步道的規畫上有共同的想法，卻又有不同的分支，就是既競爭又合作，這就是共好。

沈伯洋則透露，自己與林秉宥在從政前便已相識。他笑稱，如果沒有林秉宥，自己不會重生，更不可能投入台北市長選戰，回憶自己人生第一次替人站台，就是在同樣的地點、為同樣的人助講，如今再度來到這裡，完全是一模一樣的陣容。

而在雙北共好的政見上，沈伯洋指出雙方每個禮拜都有在討論，之前也有提過，每一個區域都會有自己的特色，但根是相連的，就像相連的交通路網，一定會有一些政策有它的共通性，要怎麼樣把它串接起來，最關鍵的就是讓城市到養分能夠連在一起。

對於桃園市議員黃瓊慧爆料有幼稚園把中共百年的歌，當作是畢業歌，對於雙北、桃園、台中都有發生類似的事情，蘇巧慧則幫忙緩頰幼稚園老師可能不知道歌曲的原委，大家也不用太過苛責；強調台灣有很多的創作者，都有非常好的歌曲，也很適合幼兒園的孩子聆聽、欣賞，也希望未來幼兒園可以多多播放台灣本土創作者的歌曲。

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