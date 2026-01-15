沈伯洋馬年春聯「留爆炸頭」 神複製本人髮型粉絲喊：想要

沈伯洋馬年的春聯設計與其髮型相呼應。（翻攝自沈伯洋臉書）

民進黨立委沈伯洋的馬年春聯今（15日）亮相，他笑稱「我的馬是爆炸頭」，並補充藝術家表示「沒遇過這種要求」，吸引其他縣市支持者關注，希望也能索取。

沈伯洋今日在社群公布個人推出的馬年春聯與紅包袋，特別的是，春聯上的馬也留著爆炸頭，與他本人髮型相呼應，他幽默透露：「藝術家表示沒遇過這種要求。」

沈伯洋同時祝福民眾新年快樂，並歡迎大家到花蓮服務處索取春聯與紅包袋，頗具創意的設計也讓其他縣市粉絲直呼：「爆炸頭超超想要的！」面對網友詢問，他補充將向其他立委和議員服務處洽詢借放事宜，讓全台粉絲都有機會拿到。

