沈伯洋鬆口「戰士沒選擇戰場權利」！楊智伃酸爆：就是想選台北市長

聯電創辦人曹興誠日前兩度發文表態，支持民進黨提名綠委沈伯洋參選2026台北市長。沈伯洋今天（17日）接受專訪，首度鬆口表態「戰士沒有選擇戰場的權利」。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，白話文就是：沈伯洋真的想選台北市，更酸爆沈大師這次選擇說最勇的話，果然是天下第一勇。

國民黨前發言人楊智伃。（圖取自楊智伃臉書）

對於沈伯洋的表態，楊智伃也隨即在臉書發文表示，「戰士沒有選擇戰場的權利」，白話文就是：沈伯洋真的想選台北市。曹興誠用「勇者」來形容沈伯洋，絕對不是隨便說說。面對民進黨 2026 台北市長佈局炸成一鍋爛粥，曹董再度嗅到機會，重新登場、指點江山，親自揀出了一名「勇者」沈伯洋。

廣告 廣告

楊智伃指出，她願稱：沈伯洋天下第一勇。沈伯洋的「勇」體現在哪？第一勇：抗中保台勇。口喊抗中保台喊得最大聲，結果家族直接到對岸賺紅錢，不只不害怕，還「以身體力行」了解大陸市場，這種勇，真的少見。第二勇：反民主戰場勇。大罷免期間，明明是最撕裂社會的反民主戰場，但沈伯洋依然義無反顧、跟罷團一起上街跳舞、唱歌，勇，不只勇，還很投入。

圖取自楊智伃臉書。

楊智伃進一步指出，第三勇：沈伯洋最害怕的就都會親自去做。表面上反對的議題、聲稱恐懼的對象，結果都是沈伯洋親手實踐、親自完成。就算每天走在路上，都可能被每一台路過的行車記錄器「偷拍」威脅到心理安全，沈伯洋依然勇往直前，堪稱「勇者無懼」。

楊智伃最後開酸，所以或許面對2026台北市選舉，民進黨不需要論述、不需要願景、不需要專業，真正需要、而且最缺乏的，就是這種盲目、無邏輯、無戰力卻充滿情緒勒索的勇猛。今天沈伯洋特別上節目「開綠燈」，曹興誠又在旁邊大力推了一把，兩人一唱一和，似乎在向賴清德總統喊話，既然要輸了，那就讓沈伯洋再勇敢一次吧！

延伸閱讀

台股反彈！早盤回升超過270點 台積電觸及1450元

沈伯洋控大陸收買台灣網紅統戰 介文汲批：狗急跳牆

韓國瑜嗆「打斷台灣安全3隻腳」 賴清德轟：別替侵略者找藉口