沈伯洋點出赴中揭露漏洞 陸委會坦言：交流申報不實也無裁罰

[Newtalk新聞] 立法院內政委員會今（12）日排審《反滲透法》部分條文修正草案，民進黨立委沈伯洋表示，現行兩岸交流的「揭露制度」明顯不足，即使已有申報機制，內容不實也缺乏裁罰，恐讓中國藉由看似正常的交流活動進行統戰與滲透；對此，陸委會坦言，目前多仰賴主管機關主動蒐集資訊，若僅靠當事人自發揭露，成效並不高，現行制度確有不足。

沈伯洋表示，此次《反滲透法》修法多著重於事後加重處罰，但更關鍵的其實是事前的「揭露」與風險辨識。他說，過去在民間討論的「代理人法」，核心精神即在於揭露，而非僅止於事後究責；相較之下，《反滲透法》較偏向行為已發生後的處分，對事前防範仍有限。

沈伯洋也提到，《兩岸條例》第33條之1已針對涉政治性內容的交流設有許可與申報規定，某種程度上屬於揭露制度，但因規範範圍廣泛、類型不夠明確，實務上仍出現適用與管理困難。他並點出，內政部近期設置「宗教團體赴中國交流資訊公開專區」，雖有助提升透明度，但並非強制揭露。

對此，沈伯洋詢問，現行宗教團體赴中交流的揭露情形為何？陸委會法政處長周鳴瑞回應，目前多數仍由內政部透過公開資訊主動蒐集並揭露，若單靠當事人自行申報，意願與完整度都不高。沈伯洋進一步追問，若揭露內容與實際情況不符，是否有裁罰機制？周鳴瑞坦言，目前並無相關裁罰規定。

沈伯洋接著說，中國經常透過看似正常的交流活動進行統戰與滲透，例如體育或民俗交流，表面上無政治性，實際卻成為共諜吸收與滲透的起點。他舉例，過去曾有共諜案件，就是從扯鈴等體育交流切入，進而吸收教練、滲透軍方，顯示若事前無法掌握交流內容、接觸對象與實際行程，制度上勢必存在漏洞。

沈伯洋強調，國安相關修法若僅停留在「做了才罰」，仍不足以因應風險，未來應進一步強化揭露制度，讓政府能在事前辨識高風險交流。他也坦言，要求所有赴中交流全面報備並不現實，且陸委會現有量能有限，若要強化揭露、審查與查核，勢必需要更多人力與預算，盼陸委會在後續年度規劃中納入考量。

周鳴瑞回應，目前針對特定身分人員及公務員赴陸，仍須經聯審機制審查相關資料；此外，陸委會此次提出的《兩岸條例》修正草案第9條，也已針對民選公職人員赴陸訂定公開揭露規定，希望立法院支持。沈伯洋表示，相關揭露立法他已推動多時，也提醒未來若交由原機關審查，仍需由陸委會提供明確標準，避免制度空轉。

