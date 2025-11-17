沈伯洋：不怕中國抓捕 持續出國反擊威脅

（中央社記者葉素萍台北17日電）中共點名對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，沈伯洋今天表示，中國越打壓，台灣人越不應屈服，因此他臨時決定親赴德國國會，盡百分之百的努力，這也是國會外交的突破。現在國際友台力量正在累積，他將繼續出國行程，反擊中國威脅。

民進黨發布新聞稿，沈伯洋在民進黨發言人吳崢主持的直播節目「午青LIVE」表示，中國恐嚇的對象不只是立委，而是全體台灣人民，必須加以防備。

對於部分藍營立委出言嘲諷，甚至說他「自作自受」。沈伯洋反問，「難道得罪中國就該被威脅嗎」，尤其身為立法院長的韓國瑜，更應該表態，而不是迴避。

沈伯洋指出，已要求陸委會加強宣導中國的危險性，包括李明哲僅因社群發言就被判刑的案例。他強調，中國對台心戰向來從政治人物、國軍開始，除了他自己不害怕，也要把這份不害怕散播給大家，他的責任就是把勇氣帶給更多台灣人。

沈伯洋表示，中國越打壓，台灣人越不應屈服，因此這次臨時決定不以視訊，親赴德國國會，盡百分之百的努力，這也是國會外交的突破。現在國際友台力量正在累積，他也將繼續出國行程，反擊中國威脅。

吳崢說，中國所謂緝捕只是政治恐嚇，真正目的在殺雞儆猴、製造台灣社會不安，總統賴清德也再度對韓國瑜喊話「勿替侵略者找藉口」。不分黨派，只要屬於同一個國家，就必須一致對外，共同面對中國對台灣的政治恐嚇。（編輯：萬淑彰）1141117