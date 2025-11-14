沈伯洋、八炯、閩南狼哭爹喊娘遭切割！侯漢廷：台獨縮影

民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局立案調查，綠營側翼「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源也遭福建泉州公安局以「涉嫌煽動分裂國家罪」發布懸賞，台北市議員侯漢廷指3人反應是台獨縮影。

沈伯洋資料照。（圖／中天新聞）

侯漢廷臉書14日發文：「過去，軍人被大陸通緝，其實台灣人更願意聲援，卻沒看到賴清德出來力挺、民進黨出來喊『人人都是國軍』，在民進黨心中，軍人的地位還不如沈伯洋。大陸預計通緝『伯南八』三人，我認為當前許多政治人物錯判民意了。有人說，這是給民進黨助攻、大家應該一致譴責大陸、聲援三人。這是對民意的大誤判。觀諸新聞留言，最多表態就是『各人造業各人擔』。多數台灣民意，並沒有想要聲援。」

八炯、閩南狼遭大陸懸賞。（圖／翻攝央視）

侯漢廷指出：「好，民進黨願意聲援沈伯洋，但也不願意實際行動力挺，另外兩人更慘，你有看到獨派團體出來說『我們都是閩南狼』、『人人都是八冏』嗎？我給獨派團體建議，趕快辦，免得被笑。這三人的共同點是，在台灣仇恨值很高。正常人不落井下石，不協助大陸逮捕，就是正義了，還要去聲援救助，憑什麼？他們賺錢有分給台灣人嗎？福是你在享，現在出事了，你自己不敢承擔，還要韓國瑜幫你擔、還搞情緒勒索綁架，拉普通台灣人幫你擔，有道理嗎？『你生病卻要我吃藥』。」

侯漢廷資料照。（圖／中天新聞）

侯漢廷認為：「管轄權？民意不在意。當初台灣詐騙犯被大陸逮捕，民進黨還要求必須把詐騙犯抓回台灣，彰顯主權，但不得民心。多數台灣人是樂見犯人被嚴厲制裁。如果大陸今天要把台灣那些作奸犯科、沒被判死的、被輕放的，通通抓去嚴判，台灣人是會在意所謂的管轄權，還是在意壞人能否得到制裁？如果通緝的是王世堅，台灣聲援的人絕對多。但若是『伯南八』三人？省省吧！這三人其實就是台獨的縮影，平時囂張，大棒一來，哭爹喊娘，同志切割跑光，只好拉台灣人陪葬！」

