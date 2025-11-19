沈伯洋、八炯、閩南狼都列懸賞 未來還有更多? 國台辦這麼說…..

中國13日公布懸賞，除再提追緝沈伯洋外，也要調查八炯與閩南狼，並提供最高25萬元人民幣獎金。 圖：翻攝新華網

[Newtalk新聞] 中國國台辦今 ( 19 ) 日上午舉行例行記者會，有記者提問：(中國) 公安機關發佈懸賞通告，徵集台灣網紅溫子渝 ( 八炯 )、陳柏源 ( 閩南狼 ) 違法犯罪線索，對有功人員視情給予 5 萬至 25 萬元人民幣獎勵。未來是否會對更多台獨分子發佈懸賞通告，相關獎勵機制標準是什麼？

對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示：溫子渝、陳柏源長期發佈、傳播「抗中保台」、「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺淩、迫害在台大陸配偶和支持兩岸關係和平發展的臺灣同胞，充當台獨打手幫兇，助紂為虐、影響惡劣。

朱鳳蓮稱，中國公安機關發佈通告懸賞徵集其違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲「獨」呼聲的正義之舉。懸賞通告中的獎勵措施，由公安機關依據相關法律和規定執行。

不過，最近被中國懸賞通緝的民進黨立委沈伯洋並不在意北京的威嚇，依然跑到德國國會作證中國對全球的假訊息戰。

