沈伯洋：提出是市民基層聲音 市府回應非前進表率

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（中央社記者劉建邦台北10日電）民進黨台北市長參選人沈伯洋今天說，他提出是市民及基層聲音，但市府回應卻認為已做得盡善盡美，這非城市可前進的表率，並認為市府是採「OK繃」方式推政策，是治標不治本。

沈伯洋上午與民進黨立法委員吳思瑤、吳沛憶及多名民進黨台北市議員等人出席「台派聯盟後援會成立大會」。沈伯洋會前接受聯訪被詢問台北市政府近期發新聞資料強調市政政策已妥善的意見。

沈伯洋說，他提出許多政策是點出人民心聲，但市府回應都一樣，認為政策已做得很好。如他提出的登山規劃交通路網、市場動線、公務員減壓等，都是現有機制下應要加碼或改善。

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沈伯洋表示，他從頭到尾提出的都是市民聲音，但市府回應永遠是非常高傲並認為已做得盡善盡美，這可能非一個城市前進的表率。

媒體提問對台北市議會昨天質詢狀況。沈伯洋說，很多議員都是為人民權益及基層公務員發聲。「按理說，市長應要親自出面回答，因議員是人民所選出，如果今天人民是主人，這時候，市長更應回應市民的需求及質疑，而不是一直有人在前面當擋箭牌，或由基層公務員出來擋。」

沈伯洋表示，民主社會有攻防且討論政見是應該且正常，對北市府的政務官透過如直播提及他的議題，覺得沒什麼。他重申所提出都是第一線及基層聲音，但得到回應卻是高傲或做個人攻擊，且反映這些聲音時，市府完全沒回應台北市民的需求，這樣城市是無法進步。

沈伯洋被問到提出政策準備時程時表示，前期準備非常多資料，包含基層座談、AI整理議員質詢及市民熱線等資料，他想了解是市民對城市的看法，且認為「市府其實是有像OK繃的方式治理城市」，常常治標不治本。

他說，所以才會強調「生態系」概念，因政策是一環扣一環，他沒有否認這些市政政策的初衷，如台北市長蔣萬安提出可提早1小時下班，認為是非常好的發想，但問題是應提升配套措施。

沈伯洋表示，若無配套措施會讓推動政策時感覺「卡卡的」，他希望台北市變得更好，不希望選舉變成政治口水攻擊，就如蔣萬安出席「哈維爾的長椅」活動時提到，但現在卻看到更多口水戰，這非市民樂見。

至於出席今天活動是否擔憂被操作回歸成「抗中保台」形象。沈伯洋說，他在立法院外交及國防委員會質詢時有牽涉到中國或國際議題，他照樣發聲，但他現在討論的是市政層級，當然不會討論到中國，若「對方一直想要塑造此形象，將會不攻自破」。（編輯：張銘坤）1150610