沈伯洋、王定宇引石平亂台 新黨游智彬批「一人拉屎 全民遭殃」

▲中國裔日本籍參議員石平（日本戶籍名北埜陽）來台，遭新黨諷「石平亂台」！留爛攤子給全民擦屁股。

【記者 丁倩／台北 報導】新黨今（9）日上午 9 時 30 分於立法院正門召開反制漢奸石平、「兩岸要和平，不要戰爭」記者會，強烈抨擊民進黨獨派陣營以境外政論名嘴石平為政治工具，刻意挑動兩岸對立與衝突，將台灣人民推向戰爭邊緣，甚至拍出「石平拉屎，全台遭殃」的荒謬政治行動劇。游智彬（見圖）手帶和平鴿和萊爾校長，問人民要和平還是要戰爭？諷石平亂台，根本是在萊爾校長頭上拉屎，留下爛攤子給全民擦屁股。

游智彬指出，台灣當前最不缺的就是仇恨製造機，卻最缺冷靜與和平。獨派找石平來台灣挑釁、激化言論、製造對立，形同「境外挑釁、內部縱火、全民買單」的政治操作。「他拉屎，他爽；人民擦屁股，人民遭殃。這種政治模式，就是把 2300 萬人的命當成籌碼，把民主當掩護，把民生當祭品！」

游智彬進一步痛批沈伯洋、王定宇等人：「當年新黨推動小三通，是民間先行、法律打底、民生優先，為的是讓人民有路、有飯、有交流、有和平。而現在的獨派卻反其道而行——名嘴當刀、對立當糧、民生當祭、和平當笑話。當初我們敲槌通過《離島建設條例》是制度建國、法律護民，現在他們卻是『名嘴擂台、人民賭注』，這種逆法治、逆民生、逆民意的政治操作，新黨絕不接受，人民更不會接受！」

「我身為桃園市中壢人，比誰都更清楚戰爭的代價。」游智彬強調，中壢地區軍營密集、火藥庫遍布，若兩岸開火，中壢勢必成為第一炮灰，首當其衝。「戰火一響，中壢先亡！不是數字，是命；不是口號，是屍骨；不是政論，是家破人亡！石平挑事、吃完喝完、拍拍屁股走人，他可以不負責任回海外，但我們 2300 萬人民走得掉嗎？中壢 40 萬鄉親走得掉嗎？留下的，是仇恨、對立、失控與戰爭後果，全民埋單，下一代埋葬！」

新黨青年軍代表也表示：「當年新黨推動小三通，是用法律鋪路，讓兩岸和平有制度基礎；現在獨派卻把名嘴當工具、把衝突當動員、把民生當陪葬。這種玩法，根本是把人民往火線推，把台灣變成戰場，把未來變成廢墟！」

對此，新黨正式提出三大呼籲：

1. 兩岸要和平、不要戰爭——和平不是口號，是生存底線，是台灣唯一選項。

2. 兩岸關係必須回到制度與法律軌道，而非淪為名嘴挑釁與政治縱火的工具。

3. 拒絕仇恨政治與衝突動員，把民生與下一代未來放回政治核心。

游智彬最後強調：「人民要的是未來，不是風險；要的是對話，不是對轟；要的是交流，不是交火；要的是安居樂業，不是流離失所！」新黨再次重申：兩岸要和平，不要戰爭；人民要未來，不要風險！（照片記者丁倩拍攝）