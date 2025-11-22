沈伯洋一畫面戳破「中國紙老虎」 王定宇分析3層意義
〔記者陳政宇／台北報導〕中國官方宣稱立案偵查的民進黨立委沈伯洋與立委范雲赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，兩人還在海牙國際刑事法院(ICC)前合影，掀起熱議。民進黨立委王定宇今(22日)直言，沈伯洋多次公開出訪，證明中國所謂「全球追緝」根本是紙老虎、毫無作用，該畫面更有具彰顯國際正義、呼籲對抗獨裁者等3層意義。
范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟(Liberal International, LI)，代表民進黨參與第209屆執行委員會，並參與亞洲自由聯盟(CALD)與歐洲自由民主聯盟(ALDE)論壇。兩人明天亦將參與亞洲自由聯盟與歐洲自由民主聯盟共同舉行的「印太與歐洲的安全：現況、議題與挑戰」論壇。
對此，王定宇受訪表示，沈伯洋站在國際法庭前合影，除表達平安抵達荷蘭外，也包含多層意義。沈致力於打擊錯假訊息、維護國家主權及推動國安修法，卻因此被中國發布所謂「通緝」，揚言要全球查緝；但可笑的是，就在中共張牙舞爪說要全球追緝時，沈伯洋先赴美參加台美國防會議，又接連出席韓國民主論壇、德國國會聽證會。
王定宇說，韓國與中國簽有引渡條約，但沈伯洋照樣來去自如，在德國國會聽證會更直接分享「中國如何脅迫台灣」，這證明了中國根本是紙老虎，雖揚言透過國際刑警組織，以政治理由、非法方式查緝，但對國際上的主流民主國家而言，根本毫無作用。
王定宇續指，第二層意義是，沈伯洋透過出席各地民主論壇和國會聽證會，強而有力地為台灣的自由民主發聲，為台灣遭受中國的脅迫做見證；第三層意義，海牙國際法庭是國際上追查獨裁者的司法機構，當獨裁國家中國發布要查緝沈伯洋時，沈站在法庭外，一面凸顯中國的蠻橫無理及無能為力，也希望彰顯國際刑事法院應深究中國這個「國際麻煩製造者」迫害人權、騷擾鄰國的行為。
王定宇並強調，台灣站在自由民主正確的一方，德不孤必有鄰，絕對不會孤單；反觀中國著自己的國力張牙舞爪，最後只會得到反效果，並為其蠻橫無理的作為付出代價。
更多自由時報報導
獨家》無懼恫嚇！沈伯洋再赴歐洲 前進荷蘭談民主防衛
沒在怕中國！沈伯洋現身國際刑事法院：台灣與民主同盟站在一起
赴海牙參加國際會議 沈伯洋：中國法律戰對台灣沒用
沈伯洋到荷蘭了 范雲PO國際刑事法院前合影：國際仍有正義
其他人也在看
現身國際刑事法院 沈伯洋：台灣與民主同盟站在一起
（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委沈伯洋、范雲赴荷蘭出席國際自由聯盟會議。沈伯洋今天透過臉書發布影片表示，他現在人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，此行會努力拓展外交，讓各界知道台灣處境，也讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起。中央社 ・ 16 小時前
無懼中國全球追捕! 沈伯洋現身荷蘭 分享認知作戰威脅
政治中心／陳妍伶、欒秉宙 台北報導民進黨立委沈伯洋受到中國全球追捕，但他不但上周快閃德國，這周又現身荷蘭海牙的國際刑事法院，而且他不是被逮，是來參加國際自由聯盟的年度會議，對中國的諷刺意味，更加濃厚。綠委大酸，證明中國就是紙老虎。立委（民）沈伯洋：「大家好我現在人在荷蘭的海牙。」穿著外套、圍著圍巾，民進黨立委沈伯洋現身荷蘭，跟范雲一起參加國際自由聯盟的年度會議，將分享中國認知作戰威脅。無懼中國全球追捕，沈伯洋現身荷蘭。（圖／民視新聞）沈伯洋還特別來到位在荷蘭海牙的國際刑事法院，這是一個超越國家的獨立司法組織，會針對犯下種族滅絕罪、戰爭罪的人，進行調查審判，最著名的遭通緝者，就是俄羅斯總統普丁，他要是前往國際刑事法院的締約國，就可能被逮。相較之下，被中國全球追捕的沈伯洋，接連前往德國、荷蘭，連國際刑警組織都打臉中方發布的逮捕令，更加諷刺！無懼中國全球追捕，沈伯洋現身荷蘭。（圖／民視新聞）立委（民）沈伯洋：「作為民主的守衛者，結果我現在反而被獨裁政權所通緝，但是我們不會感到畏懼，中國的劇本就是要大家失望，失望以後仇恨仇恨之後冷漠，冷漠之後恐懼，他們對我都做過這些事情，這些劇本對我沒有效果。」立委（民）王定宇：「沈伯洋用他在國際自由民主國家，來去自如，證明中國根本是紙老虎，國際法庭應該要聲討這樣子的，國際麻煩製造者中國。」面對中國威脅，沈伯洋一次次站上國際舞台，用實際行動，破解獨裁。原文出處：無懼中國全球追捕現身荷蘭 沈伯洋分享認知作戰威脅 更多民視新聞報導關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」 經貿辦回應了陳菁徽秀照控陳其邁與李有財交好挨告 黃文益轟抹黑：典型的政治操作日本竟出現「台灣將我們拖入戰爭」輿論？她驚喊：境外勢力在操作民視影音 ・ 2 小時前
赴海牙參加國際會議 沈伯洋：中國法律戰對台灣沒用
（中央社記者吳柏緯海牙22日專電）民進黨立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議。他表示，希望藉由這樣的外交模式讓台灣人了解，中國的法律戰、輿論戰，對台灣是沒有用的；各國的國會議員也透過這樣的組織與合作，向中國傳遞「挺台灣」的訊息。中央社 ・ 7 小時前
無懼中國通緝現身國際刑事法院！沈伯洋：台灣與民主同盟站在一起
[Newtalk新聞] 中共近日宣布對民進黨立委沈伯洋展開調查並威脅要「全球抓捕」，但沈伯洋不受影響，12日抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，21日又和民進黨立委范雲赴荷蘭出席國際自由聯盟會議。沈伯洋前往荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院時表示，不會畏懼中國紅色通緝令，此行會努力拓展外交，讓國際知道台灣與所有民主同盟站在一起。 沈伯洋深夜發布他在國際刑事法院前的自拍影片提到，他現在人在國際刑事法院，這裡是獨裁者在戰爭罪或大屠殺被審判的地方，非常諷刺的是，作為民主的守衛者，結果他現在反而被獨裁政權所通緝，但他不會感到畏懼。他知道很多台派最近的心情都比較失望，畢竟很多爛法案不斷被通過。 沈伯洋指出，中國的劇本就是要大家失望，失望以後仇恨、仇恨之後冷漠、冷漠之後恐懼，中國對他做過這些事情，但這些劇本對他沒有效果，相信這對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，這會是一場長期抗戰。稍後他就要進去國際刑事法院，這裡是自由世界跟獨裁政權對陣的最後法治界限，深具意義。 關於此行，沈伯洋說，他是受國際自由聯盟的邀請前往荷蘭，在此聯盟中，有近百個政黨，民進黨是其中之一，自由新頭殼 ・ 8 小時前
范雲、沈伯洋赴歐 民進黨：分享台灣民主歷程
民進黨立委范雲、沈伯洋代表民進黨前往荷蘭海牙參加「國際自由聯盟」(Liberal International)第209屆執行委員會，民進黨國際部今天(22日)表示，范雲與沈伯洋將透過他們在立法院的經驗，分享台灣推進民主、自由與人權歷程，讓來自全球數十個國家、上百位政治工作者與意見領袖更深入了解並支持台灣。 民進黨國際部指出，「國際自由聯盟」是全球支持自由主義政黨結合的國際政治組織，民進黨是重要參與政黨之一，固定每年派員參與，今年由范雲與沈伯洋代表出席；范雲將以「震驚與倦怠：自由派如何在永無止境的危機與不安全政治中航行」為題做專題演說，沈伯洋的演說題目則是「政治操弄時代下的民主防衛」。 兩人另會參與亞洲自由聯盟(CALD)與歐洲自由民主聯盟(ALDE)共同舉辦的「印太與歐洲的安全：現況、議題與挑戰」論壇，民進黨國際部表示，他們將分享中共勢力對台灣發起認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰帶來的威脅挑戰，透過提升國際社會對此議題的關注，進一步鞏固台灣在區域乃至世界安全與穩定中的重要角色，希望藉此機會促使國際盟友進一步了解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平穩定。中央廣播電台 ・ 5 小時前
沈伯洋范雲赴荷發表專題演說 盼與盟友守護印太和平
（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天表示，立委范雲、沈伯洋代表民進黨赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議並發表專題演說，談及中共勢力對台灣所帶來的威脅與挑戰，盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。中央社 ・ 6 小時前
揭中共對台3面作戰！沈伯洋、范雲赴荷蘭促國際聯手護和平
民進黨立委范雲及沈伯洋遠往荷蘭海牙，明晚（23日）將代表民進黨出席國際自由聯盟執委會。民進黨今（22日）預告，兩人將分享中共勢力對台灣發起的認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰，盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。自由時報 ・ 6 小時前
不甩政院版本！藍白再強渡關山財劃法 吳思瑤怒了：名列惡法之首
即時中心／黃于庭報導新版《財劃法》爭議燒不停，先前分配公式出大包，導致中央超過300億發不出去；國民黨、民眾黨日前再聯手通過該法修正，明定地方一般性補助款「不得少於前1年度核列金額」；豈料，藍白昨（21）日三又強渡關山「離島條款」，不甩行政院版本修正草案。對此，民進黨立委吳思瑤痛斥，《財劃法》絕對可以名列立院惡法之首。民視 ・ 5 小時前
不甩中國紅色通緝！沈伯洋、范雲現身國際刑事法院前 喊話「國際仍有正義」
民進黨立委沈伯洋、范雲近日代表台灣，赴荷蘭海牙出席「國際自由聯盟」（Liberal International）會議，也亮出兩人在「國際刑事法院」（International Criminal Court, ICC）前的合影，強調「國際仍有正義」。太報 ・ 6 小時前
無懼大陸公安立案偵查 沈伯洋現身國際法庭：沒在怕
大陸公安局日前宣布將民進黨立委沈伯洋立案偵查，甚至傳出海外追緝的可能。沈伯洋為證明他沒在怕，繼日前到德國後，昨（21日）深夜又發文，透露他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court），強調不會感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。中天新聞網 ・ 6 小時前
檢出自星國進口化粧品原料含蘇丹紅 食藥署公布14家業者產品有疑慮
去（2024）年國內爆出廠商進口食品香料，檢出工業用染料「蘇丹色素三號」的風波，今（2025）年則又爆出新加坡化粧品原料含蘇丹紅，其問題原料製成的化妝品疑似流進台灣並販售的情況。衛福部食品藥物管理署今（21）日宣布，包含自中國進口的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」、台廠綠藤生物科技出品「專心護唇油-莓紅版」皆驗出含蘇丹紅。食藥署也公布14家廠商疑似用到有問題的新加坡進口化粧品原料，並要求國內使用業者暫停販賣並下架。食藥署表示，該署持續監控國際風險訊息，於2025年10月底截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research（Campo Cosmetics） Pte. Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，旋即於11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理。食藥署同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，於11月17日確認「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）（產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮有限公司移請所轄台灣好新聞 ・ 18 小時前
日中關係緊張 張景森分析：高市表態 就是一種嚇止戰爭戰略
[Newtalk新聞] 前政務委員張景森針對日本首相高市早苗對「台灣有事，日本有事」的明確表態引起大家的討論。他指出，高市的表態本身就是一種嚇止戰爭的戰略。中國大怒，也是一種恐嚇的戰略。 張景森在臉書發文指出，仔細看高市的邏輯，其實她並不是單純指戰爭本身，而是戰爭的結果。一旦中國佔領台灣，日本可能就是中國霸權的下個獵物。所以，台灣有事，日本可能出兵，並不只是考慮戰爭對日本的即時影響，而是考慮到台灣的存亡，直接威脅到日本未來的安全與生存。 他說，其實這個就是美國和其他國家過去沒有說出口的話，大家心知肚明，中國這幾年軍事擴張，看起來不是鄧小平式的和平崛起，而是習近平式的中華帝國的偉大復興。所以美國最近慢慢戰略清晰，其實也是為了阻嚇戰爭。 按照同樣邏輯，台灣有事，絕對不只日本有事，韓國有事，菲律賓有事，美國也會有事。第一島鏈、印太國家都會被捲入戰爭，承擔失去台灣的後果。如果台灣丟掉了，中國將支配亞洲，直接威脅美國。所以世界上其他國家，在台海和平問題上的表態，也會慢慢戰略清晰，希望中國不要惹事，保持地區和平。其實，中國要不要發動戰爭，主要是考慮各國介入的程度，以及有沒有拒止的戰略選擇。他考慮問新頭殼 ・ 1 天前
熱錢湧 竟天周漲近2成冠興櫃
輝達財報利多出盡，美國聯準會12月降息機率下滑，全球股市陷入高檔劇烈震盪，台股加權指數摜破27,000點大關，題材股漲多回檔賣壓沉重，興櫃市場本周也同步承壓，熱錢轉進生技族群避險，藥物開發廠竟天（6917）單周大漲19.63％獨占鰲頭。工商時報 ・ 12 小時前
遠東商銀 拚資源整合、外部併購
遠東商銀21日在法人說明會中揭露，第三季底資產規模8,790億元，已達2025年全年預算目標，並順利完成增資。後續將透過集團關係企業資源整合、外部併購，甚至成立金控，尋求外部成長，「不排除外面有機會，可以併購」。工商時報 ・ 12 小時前
國安局：日中矛盾短期難調和 高市安保改革強化嚇阻
（中央社記者吳書緯台北22日電）日本與中國近期因「台灣有事論」發生爭端，國安局指出，日中矛盾短期難調和，日本雖不願爭端擴大，亦不願屈從霸權，中共或採取經貿脅迫、輿論操作與灰帶侵擾等作為施壓，日本首相高市早苗將強化安保改革，強化嚇阻能量。中央社 ・ 5 小時前
柯文哲怎看「鄭黃會」？黃國昌稱柯關心：氣氛融洽、往正確方向邁進
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨前主席柯文哲的京華城案件還在攻防當中，不過柯文哲近期已悄然回到台玻大樓辦公室繼續辦公，媒體關注柯文哲是否能帶...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
國史館長：台灣存在價值是成為一個最了解中國的國家
國史館與財團法人李登輝基金會22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」；國史館長陳儀深致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識。中時新聞網 ・ 5 小時前
不只媽媽愛心粥！遺失滑步車、精品包、現金都找回…網感動：感謝台灣治安
一名網友日前搭乘機場捷運時，不小心遺失印有吉伊卡哇圖案、裝著媽媽愛心粥與日本零食的袋子，為此只好發文求助網友，所幸列車返抵桃園站時袋子仍原封不動地在座位上，讓他感動直呼：「太感謝台灣的治安」！貼文曝光後也引發大批網友的經驗分享，從公園滑步車、精品包包到智取店遺留的400元，全都完好無缺留在原地等待失主領取。鏡報 ・ 5 小時前
與沈伯洋現身國際刑事法院前 范雲：國際仍有正義
（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委范雲、沈伯洋赴荷蘭出席國際自由聯盟會議，范雲今天晚上發布最新貼文表示，與沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，國際仍有正義，她和沈伯洋會站在正義的一方持續努力。中央社 ・ 18 小時前
「如果對方找碴挑釁…就翻桌走人」日本將釣魚台國有化的應變內幕
11月7日，日本首相高市早苗在國會答詢中表示「台灣有事很有可能被認定為日本的存立危機事態」，中國政府對此極度憤怒，商務部...聯合新聞網 ・ 5 小時前