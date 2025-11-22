沈伯洋一畫面戳破「中國紙老虎」 王定宇分析3層意義

〔記者陳政宇／台北報導〕中國官方宣稱立案偵查的民進黨立委沈伯洋與立委范雲赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，兩人還在海牙國際刑事法院(ICC)前合影，掀起熱議。民進黨立委王定宇今(22日)直言，沈伯洋多次公開出訪，證明中國所謂「全球追緝」根本是紙老虎、毫無作用，該畫面更有具彰顯國際正義、呼籲對抗獨裁者等3層意義。

范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟(Liberal International, LI)，代表民進黨參與第209屆執行委員會，並參與亞洲自由聯盟(CALD)與歐洲自由民主聯盟(ALDE)論壇。兩人明天亦將參與亞洲自由聯盟與歐洲自由民主聯盟共同舉行的「印太與歐洲的安全：現況、議題與挑戰」論壇。

對此，王定宇受訪表示，沈伯洋站在國際法庭前合影，除表達平安抵達荷蘭外，也包含多層意義。沈致力於打擊錯假訊息、維護國家主權及推動國安修法，卻因此被中國發布所謂「通緝」，揚言要全球查緝；但可笑的是，就在中共張牙舞爪說要全球追緝時，沈伯洋先赴美參加台美國防會議，又接連出席韓國民主論壇、德國國會聽證會。

王定宇說，韓國與中國簽有引渡條約，但沈伯洋照樣來去自如，在德國國會聽證會更直接分享「中國如何脅迫台灣」，這證明了中國根本是紙老虎，雖揚言透過國際刑警組織，以政治理由、非法方式查緝，但對國際上的主流民主國家而言，根本毫無作用。

王定宇續指，第二層意義是，沈伯洋透過出席各地民主論壇和國會聽證會，強而有力地為台灣的自由民主發聲，為台灣遭受中國的脅迫做見證；第三層意義，海牙國際法庭是國際上追查獨裁者的司法機構，當獨裁國家中國發布要查緝沈伯洋時，沈站在法庭外，一面凸顯中國的蠻橫無理及無能為力，也希望彰顯國際刑事法院應深究中國這個「國際麻煩製造者」迫害人權、騷擾鄰國的行為。

王定宇並強調，台灣站在自由民主正確的一方，德不孤必有鄰，絕對不會孤單；反觀中國著自己的國力張牙舞爪，最後只會得到反效果，並為其蠻橫無理的作為付出代價。

