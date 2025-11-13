沈伯洋「遭中共通緝」陳揮文聲援！網狂讚「偷臭韓國瑜」

政治中心／李汶臻報導

民進黨立委沈伯洋遭中共認定為「台獨頑固分子」，中共官媒還大動作發布影片「起底台獨沈伯洋」，更發出紅色通緝令、嗆聲說要展開全球抓捕行動。為對抗中共通緝、支持沈伯洋，網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，豈料不僅遭藍白嘲諷、還被痛批「情勒」。對此，過往被認為立場「偏藍」的資深媒體人陳揮文逆風表態，鬆口聲援沈伯洋。這番話曝光引發大批網友讚爆，更有人偷酸韓國瑜「高度比韓國瑜高出不知道幾層樓了」。

沈伯洋稍早現身德國國會門口，即將以台灣立法委員的身份，為自由、為民主來作證。（圖／翻攝自沈伯洋Threads）





中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱我國民進黨立委沈伯洋是「台獨頑固分子」，並針對其展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。對此，總統賴清德向立法院長韓國瑜喊話應跨黨派聲援沈，怎料對方竟冷回「自己生病要別人吃藥」，甚至要求賴清德「先廢除民進黨台獨黨綱」，以及撤回中國是「境外敵對勢力」的主張，相關言論讓外界看傻；而前中廣董事長趙少康則是發文嗆「我們才不是沈伯洋」。

賴總統公開聲援沈伯洋，喊話韓國瑜喊話應跨黨派聲援沈。（圖／民視新聞）





不過，泛藍媒體人陳揮文12日在直播中逆風聲援沈伯洋，他坦承表示：「雖然我不喜歡沈伯洋」，並稱對方的意識形態跟自己相反，但面對中國對沈伯洋的種種打壓，他表示自己「當然聲援沈伯洋」，並開轟中國對於沈伯洋的針對「很無聊」。

中共嗆要全球通緝沈伯洋，陳揮文直播聲援沈伯洋畫面曝光。（圖／翻攝自臉書@Mr.柯學先生）





陳揮文在直播過程中也反問說：「難道我要跟著去罵沈伯洋嗎？他做錯了什麼？他殺人放火了嗎？」，他進一步質疑難道沈伯洋的意識形態、主張跟自己不一樣，「他就必須被罵？必須被逼迫？必須每天活得提心吊膽？這個就是所謂民主國家的作風嗎？」，這番話曝光，引發網友熱議，不少人湧入力挺陳揮文：「沒錯，立場不同，但要槍口對外」、「酒空瑜的高度比獅子丸低啊」、「獅子丸跟綠暐瀚我對他們越來越有好感」、「可以不同黨，但要同一國！」。

