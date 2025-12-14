沈伯洋1句曝當前危機！轟立院對台灣「斷手斷腳」：補救手段幾乎用完

政治中心／黃韻璇報導

藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。對此，民進黨立委沈伯洋就強調，「關於副署與否，是國家的憲政時刻」。

針對藍白在立法院三讀通過修正《財劃法》，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。近日許多民進黨立委及法律學者主張不應讓條文生效，必須透過「不副署」藉以不公布法律，擋下惡法。《財劃法》最晚須於15日公告，民進黨在12日已透過便當會取得共識，要讓行政部門自行決定財劃法是否副署。

廣告 廣告

民進黨立委沈伯洋表示，很多人可能不知道台灣現在面臨什麼樣的狀況？他用1句最簡單的話來形容，「現在的狀況，就是立法院擴張權力，對台灣這個國家進行『斷手斷腳』。這聽起來很聳動嗎？看看正在發生的事實」。

沈伯洋形容現在的狀況，就是立法院擴張權力，對台灣這個國家進行「斷手斷腳」。（圖／翻攝畫面）

沈伯洋一一列出這一年來發生的事，罄竹難書，包含「憲法法庭被迫停擺一年」、「民意代表貪污準備就地合法」、「政府被迫違法舉債才能維持運作」、「國防預算動彈不得」、「政府新興計畫面臨裁撤」、「中國的參政權準備無限放寬」、「一般人民參政權利被限縮」、「為一國兩制鋪路的法案都已提出」、「辛苦的年改被逆轉，基金準備破產」。

然而沈伯洋大嘆，只要政府想反抗，就被在野黨稱是「獨裁」；只要你試圖告訴社會大眾真相，他們就說你「分裂社會」。他直言，這是做賊喊抓賊，利用民主反民主，強調「公民運動的努力，讓這場災難延緩了半年。但說真的，能補救的手段，幾乎都已經用完了。如果再不進行憲法層級的辯論，那接下來滅亡的不是哪一個政黨，而是這個國家的體制。守護國家，我們實在沒有鄉愿的空間」。

更多三立新聞網報導

黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」？周軒酸法盲：少在那邊假鬼假怪

槓藍白！卓榮泰罕曝心聲：就算拼了命撲倒球門前，也要阻止任何違憲行為

憂財劃法修法衝擊！賴清德：將導致中央失去災害應變能力

挺府院不副署？學者：為打破憲政僵局「行政只能闖紅燈」別無其他選擇

