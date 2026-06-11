沈伯洋1金句酸蔣市府、自稱「沒當選就有政績」 吳子嘉直呼：嚇到了

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（10）日出席「台派聯盟後援會成立大會」受訪表示，這一陣子自己提出蠻多政策，都是點出市民心聲，但是北市府回應永遠非常高傲還自認做得盡善盡美，他引用米開朗基羅的一句話稱「人最怕目標訂得太低」大酸蔣市府，還稱「自己還沒當選就一直有政績」。對此，資深媒體人吳子嘉直言被沈伯洋「嚇到了」，因為沒把握他是不是亂講話；還大酸「很難相信他自認沒當選就有政績」。

吳子嘉10日在網路節目《董事長開講》中指出，表示沈伯洋很厲害，每天身邊跟一堆人很熱鬧，除了他說的新北市參選人蘇巧慧不敢合體沈，他曾分析蘇只要貼著沈想借用聲量，看起來就會像是沈的「細漢仔」反而成選戰致命傷。現在台北市的鏡頭都在沈的身上，他不是民進黨製造出來的明星，但是給他這個缺（選台北市長）之後，他就變成明星了，吳子嘉評這個現象是「他天生的」。

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吳子嘉表示這輩子聽過很多人引用典故，用名人的話、金句，沒有人像沈伯洋一樣會講到米開朗基羅，這是第一次聽到，他很勇敢。吳稱要是沈伯洋講別的他馬上可以告訴你他是不是亂講話，但沈講的是米開朗基羅，「我被他嚇到了，因為我沒把握他是不是亂講話」。他還開酸「但我實在很難相信，沈伯洋會自認還沒當選就有政績」。

同台媒體人平秀琳表示，她覺得沈伯洋講「台北市政府把目標訂得很低，所以感覺市民滿意度很高，就覺得自己做得很完美，其實是因為目標訂太低。然後搬出米開朗基羅說這樣子就沒辦法讓人進步；米開朗基羅說目標要訂很高這樣子你就會進步」，這段話超像補習班老師在鼓勵學生，直呼「他真的是補教名師，因為他把台北市民都當成是補習班學生，這是重考班的嗎？」

吳子嘉語帶嘲諷幽默回應，「果真是在補習班唬爛過的補教名師，這個厲害。」

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