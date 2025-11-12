沈伯洋2026對決蔣萬安？曹興誠力薦綠營徵召 藍議員酸：喜聞曹公又獻策了

聯電榮創辦人曹興誠今（12）日在臉書發文喊話，總統賴清德應該徵召民進黨立委沈伯洋參選2026年台北市長，沈伯洋在學歷、經歷、能力與人格特質上「全面輾壓蔣萬安」。對此，國民黨台北市議員游淑慧在臉書發文直呼，喜聞曹公又獻策了，絕對支持。

曹興誠建議賴清德應該徵召沈伯洋參選2026年台北市長，以具體行動聲援遭中共「通緝」與恐嚇的沈伯洋，他直言這招能反打中共，「你中共以全球通緝威脅我的立委，我就請他出來選首都市長」。

廣告 廣告

曹興誠也提到，沈伯洋在學歷、經歷、能力與人格特質上「全面輾壓蔣萬安」，並建議若兩人公開舉辦兩場辯論，一場中文、一場英文，誰是受中共庇蔭的草包、誰是有國際水準的幹才，立刻見分曉。

對此，游淑慧表示，曹興誠力薦賴清德徵召沈伯洋參選台北市長，更宣稱沈伯洋各方面都碾壓蔣萬安，這是既大罷免大失算後，喜聞曹公又獻策了。有人曾說，曹公其實是無間道，現在她也越來越懷疑，曹公到底是愛民進黨？還是害民進黨？

游淑慧說，雖然曹興誠總是出熊主意，但她個人滿喜歡的，民進黨2026台北市長會是台灣主站派的紅孩兒，還是壯闊台灣的特戰男？這一局會選誰？立委王世堅日前預言，蔣萬安連任率為95%，在她看來或許70%來自市政成績，25%來自綠營送箭。



更多風傳媒報導

