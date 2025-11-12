政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導

2026台北市長選戰，綠營派誰挑戰備受關注，除了日前表態有意參選的吳怡農外，立委王世堅也頻被點名，不過聯電榮譽董事長曹興誠，今（12號）直接發文點將，他認為要保護遭中共通緝的沈伯洋、最好方式就是直接徵召他，更說沈伯洋無論學經歷各方面，都輾壓蔣萬安。

央視主播：「沈伯洋通過發起建立，台獨分裂組織黑熊學院等方式，大肆宣揚台獨分裂謬論。」

中國官媒日前釋出近8分鐘影片，起底民進黨立委沈伯洋、並發出紅色通緝令、揚言全球抓捕，聯電榮譽董事長曹興誠拋出，直接徵召他參選台北市長，就是保護他的最好方法。

曹興誠臉書發文，直言賴總統說要聲援沈伯洋，最好方式就是直接徵召他參選2026台北市長，讓大家做沈伯洋後盾，反擊中共蠻橫威脅，同時向世界展示台灣維護主權、自由決心，且他認為沈伯洋在學經歷、能力聲望各方面，都輾壓蔣萬安，倘能徵召沈伯洋，會大大提升2026、28年，民進黨選情。

立委（民）沈伯洋：「謝謝各界的關心，我覺得這件事個人事小，但台灣民主事大。」

沈伯洋2026對決蔣萬安？ 曹興誠力薦賴總統徵召

立委（民）王世堅：「曹興誠跟他比較熟絡，我不是那麼深入理解，重大的首都市長選舉，其實到最後，非得找最大咖的出來選不可，一位就是卓榮泰院長，另外一位就是鄭麗君，我認為鄭麗君的勝率有百分之50，那如果是您自己呢 我不敢評估。」

被外界封為"現象級"立委的王世堅謙虛說不行、倒是力荐政院副院長鄭麗君，不過首都之戰綠營敲碗的多、表態的少，唯一向黨中央遞參選意願表的吳怡農，向可能的對手喊話。

台北市長擬參選人吳怡農：「投入公共事務服務台北市民，我都非常樂見，所以我公開邀請有志向的人，跟我一樣儘早表態 宣布爭取，讓我們公平競爭，透過民調方式，找到最強的候選人。」

吳怡農下戰帖要拚民調，綠營2026派誰挑戰現任蔣市長，各界點兵點將。

