沈伯洋3勝吳怡農！楊智伃反串分析民進黨台北最強牌

沈伯洋和吳怡儂，誰才是2026民進黨台北市最強牌？前國民黨發言人楊智伃反串另類分析，有三大面向，沈伯洋完勝吳怡農，其中最重要的一點，吳怡農曾在立委選戰中輸給了蔣萬安，而沈伯洋還沒輸過。

前國民黨發言人楊智伃表示沈伯洋是民進黨台北最強牌（攝自楊智伃臉書）

楊智伃在臉書發文，沈伯洋雖然被「不知名力量」打壓，目前出戰台北市長之路受阻，不過綜觀而言還是沈伯洋勝過吳怡農，而且至少有三勝。

沈伯洋是立委，吳怡農沒當過立委，此為一勝。



沈伯洋沒輸過蔣萬安，吳怡農輸過蔣萬安，此為第二勝。



沈伯洋有曹興誠的錢，吳怡農只有吳乃仁的臭名。此為第三勝。

廣告 廣告

前國民黨發言人楊智伃表示沈伯洋是民進黨台北最強牌（攝自楊智伃臉書）

楊智伃表示，自己從一開始就製作請願表，公開表明認為沈伯洋披上民進黨戰袍出戰台北市才能為市長的戰局激起火花，很多人覺得我開玩笑，但有此三勝高下立判，現在恐怕笑不出來了。

延伸閱讀

吳怡農開嗆黨內操盤大罷免問題多 戴錫欽：真心話講得太晚了

對上蔣萬安誰有勝算？泛綠潛在人選 王世堅差距最小仍輸近2成

吳怡農對黨內操盤手開砲 楊蕙如酸自以為王子：投票前屁都不敢放