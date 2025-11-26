沈伯洋VS吳怡農認真了？藍青年揭「台北最強牌」：至少3勝

壯闊台灣創辦人吳怡農（左）、綠委沈伯洋（右）。（合成圖／本報資料照）

2026年台北市長選戰在即，民進黨候選人尚未定案，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農是唯一登記爭取參選的人，而同黨籍立委沈伯洋也是被推薦的人選。對此，前國民黨發言人楊智伃「反串」分析，她看好沈伯洋，「至少有3勝」。

楊智伃昨（25）日在臉書發文提到，沈伯洋3勝吳怡農，才是民進黨台北最強牌，語氣充滿酸意。她說，雖然沈伯洋被「不知名力量」打壓，目前出戰台北市長之路受阻，而吳怡農動作頻頻，還公開暗指大罷免大失敗的操盤有問題，激起雙方明爭暗鬥的隔空交鋒。不過以她對沈伯洋的了解，綜觀還是勝過吳怡農，「他至少有3勝」。

楊智伃點出，沈伯洋是立委，吳怡農沒當過立委，此為1勝；沈伯洋沒輸過蔣萬安，吳怡農輸過蔣萬安，此為第2勝；沈伯洋有曹興誠舉薦，吳怡農只有吳乃仁的臭名，此為第3勝。

楊智伃酸，有此3勝高下立判，她從一開始就製作請願表，公開表明認為沈伯洋披上民進黨戰袍出戰台北市才能為市長的戰局激起火花，當初很多人覺得她開玩笑，但現在恐怕笑不出來了。

貼文一出，立刻引發網友討論並紛紛跟進酸爆：「+1，不能同意再多了！」、「支持沈立委選台北市長」、「最強參選人來迎聖臨」、「黑熊出戰才有溺斃畫面」。立委徐巧芯也在底下留言：「不要阻擋不分黨派支持紅熊的決心！」對此楊智伃表示要一起支持良性競爭，語氣充滿嘲諷。

