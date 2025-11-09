沈可尚首拍劇情長片入圍金馬 幽靈視角呈現家庭關係

（中央社記者王心妤台北9日電）電影「深度安靜」導演沈可尚有多部紀錄片作品，首度執導劇情長片入圍金馬獎新導演，他透露曾想用紀錄片方式呈現此片，改成劇情片表現時，刻意跟攝影討論，變得像「幽靈」視角呈現家庭關係。

「深度安靜」監製瞿友寧、導演沈可尚今天率演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲出席金馬影展活動。張孝全表示，他是屬於一進劇組就要燃燒表演能量的人，但沈可尚完全相反，是到現場反而緩下來的類型。

張孝全憑此片入圍金馬影帝，他表示，每次到拍攝現場都躍躍欲試，不過沈可尚總在開拍前提出沉澱20秒的要求，讓他一度無法習慣，「我常常想，為什麼要等呢？結果我發現這時間會讓我安靜下來，原來一直是『張孝全』準備好了，不是電影的『角色』準備好了。」

攝影陳大璞同樣角逐金馬獎，他表示，沈可尚不會提到畫面好或不好，給予工作團隊很大的空間。沈可尚說，因為一直關心家庭議題，曾想過「深度安靜」主題透過紀錄片方式呈現，「以前有種觀望者的感覺，這次有特別拿捏攝影機要用什麼距離拍。我就跟攝影師說，感覺像是有一個人、一個小幽靈在旁邊看，也因為整部片都是手持拍攝，幸好大璞都有在鍛練。」（編輯：張雅淨）1141109