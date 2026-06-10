沈嗆殷瑋搶答淪「擋箭牌」 蔣：本該為政策辯護

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台北市長選戰升溫，蔣萬安推出敬老愛心卡加碼等政策；沈伯洋則主打市府職場改革政見。（圖／東森新聞）





台北市長選戰加溫，台北市長蔣萬安端出敬老愛心卡加碼等政策，搶攻銀髮族支持！面對競爭對手，民進黨台北市長參選人沈伯洋提出市府「職場改革」政見，蔣萬安回擊許多措施早已推動。對此，沈伯洋則批評市府回應態度高傲。

彎腰握過每一雙手，台北市長蔣萬安一早關心長者，來到大龍老人住宅，頒發感謝狀加菜金。台北市長蔣萬安表示，敬老愛心卡原本480點，我們提高到600點，而其中有一半300點，讓我們的長輩可以到超商、超市、藥局。

廣告 廣告

蔣市府要搶攻銀髮族群選票，也要回應對手，民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出的五大改善市府職場政見。

民進黨台北市長參選人沈伯洋：「其實讓我覺得非常疑惑，他們的回答永遠都是如此的高傲，或者做個人的政治攻擊，城市這樣是沒有辦法進步的。」

蔣市長用笑容迎戰，14號將出訪新加坡領獎。台北市長蔣萬安提到，這一次我們受邀到新加坡領獎，真的讓我們非常榮幸，因為台北市獲得全球城市評比諾貝爾獎之稱的「李光耀城市獎特別獎」殊榮。

同一時間沈伯洋則參加台派聯盟後援會成立大會，與自家人一起衝聲量，也挺綠營議員質詢無菸城市題，因為台北市研考會主委殷瑋搶答一度爆口角。民進黨台北市長參選人沈伯洋指出，市長更應該出來回應市民的需求跟市民的質疑，而不是一直有人在前面當擋箭牌，也不是一直讓基層的公務員出來擋。台北市長蔣萬安回應，我想政務官本來就應該為政策來辯護，人民本來就是我們的老闆，人民攏是咱的頭家。

蔣萬安鞏固執政團隊士氣，謹慎應對政治攻防，綠營則擴大改革論述，比拚政見贏得民心。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

北市府反擊沈介入選戰？蔣：不容抹煞基層努力

沈伯洋批市府假日發稿「不正常」蔣萬安：要駁指控

綠轟蔣「有藏鏡人」須照稿唸！ 殷瑋嗆：沒行政經驗

