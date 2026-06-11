沈嗆「OK繃式治理城市」蔣：北市「全國之先」推政策

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台北市長蔣萬安前往工地視察職業災害預防措施。（圖／東森新聞）





台北市長選戰藍綠隔空交鋒。台北市長蔣萬安一早視察北士科範圍工地，關心職災預防，面對民進黨台北市長參選人沈伯洋，批評蔣市府「OK繃式治理」，對此蔣萬安回擊「育兒家庭減工時不減薪」自己率先全國推出。針對新青安2.0，更建議中央，要考量各縣市房價的差異。

台北市長蔣萬安前往工地視察職業災害預防措施，強調將持續推動安全工作環境，並落實市政管理與民意溝通。蔣萬安表示，隨著氣溫升高，市府已啟動戶外作業專案，要求落實降溫、飲水與休息等措施。

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面對外界評價，綠營對沈伯洋表現相當肯定，並形容其如同新名片般表現亮眼。記者提問蔣萬安是否認為自己屬於「ㄅ級分」，他則回應將持續專注市政。

不過針對對手批評市政為「OK繃式治理」，認為無菸城市與育兒減工時等政策配套不足、目標偏低。台北市長蔣萬安表示，育兒家庭減工時不減薪政策由台北率先推動，並指出中央後續也有跟進，市府願意分享推動經驗。

蔣萬安提新青安2.0建議 回應雙城論壇爭議

針對減輕購屋族負擔與新青安2.0政策，蔣萬安也向中央提出建議，希望額度設定能納入各縣市房價差異，以更符合地方需求，保障市民權益。

此外，對於雙城論壇效益及兩岸交流議題，蔣萬安指出，有關外界質疑雙城論壇效益不足，以及是否可能赴北京進行城市交流，遭國台辦批評一事。他則回應，「不是說跟對岸，有任何的接觸跟交流，就是滲透的破口嗎。」面對相關議題攻防，蔣萬安持續以市政成果回應，強調將以政策實績應對外界質疑，選戰議題持續升溫。

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