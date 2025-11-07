沈富雄坦承大轉彎！自曝原不看好鄭麗文：她讓馬英九流淚、演講完勝韓國瑜，賴清德無法躺著連任！

「鄭麗文講到馬英九流淚，韓國瑜有沒有讓馬英九流淚過？沒有啊！」前立委沈富雄接受媒體人黃暐瀚專訪時，以這句話為鄭麗文的演講實力下了註解。沈富雄坦言，他原本不看好鄭麗文當黨主席，甚至認為「賴清德躺著就可以連任」，但如今態度大轉彎，直言鄭麗文完勝韓國瑜，「賴清德恐怕沒有辦法躺著連任了」。訪談中，沈富雄也對台中市長盧秀燕提出批評，認為她不選黨主席是關鍵失誤，也批評台中市長盧秀燕持續強調「媽媽沒做好」的形象策略，認為台灣不需要好媽媽當國家領袖，建議她從此忘掉好媽媽形象。

前立法委員沈富雄（圖/《今天誰來沛》資料照片）

沈富雄稱鄭麗文的演講實力「所向無敵」

談到鄭麗文的演講實力，沈富雄給予極高評價。他表示鄭麗文的演講「所向無敵」，目前台灣還沒有人演講比鄭麗文厲害，「我現在給他No.1」。許多人將鄭麗文比喻為女版韓國瑜，但沈富雄直言「亂講，韓國瑜比不上他」。

網將鄭麗文比喻為女版韓國瑜 沈富雄：韓國瑜演講馬英九保證不會流淚

沈富雄提出一個關鍵指標來證明鄭麗文的實力。他說：「鄭麗文講到馬英九流淚，韓國瑜有沒有讓馬英九流淚過？沒有啊。那你叫韓國瑜再重講幾遍，我保證馬英九不會流淚。」他認為鄭麗文的這一套「現在顯然有用」，因此許多人開始思考2028年韓國瑜會不會重來。

韓國瑜2028能否捲土重來？沈富雄：可能性很小

對於韓國瑜是否可能在2028年捲土重來，沈富雄認為可能性很小。他分析，韓國瑜只是有一點點部分的鄭麗文風采，「但是韓國瑜是舊的，而且韓國瑜在高雄的失敗的經驗大家還是銘記在心」。沈富雄表示韓國瑜想要再回來選總統「我覺得他會有這個心，但是他沒有辦法完成」。

盧秀燕2028還有機會？沈富雄：盧秀燕犯了兩個錯誤

談到台中市長盧秀燕，沈富雄認為她犯了錯誤，不確定是她自己還是幕僚的問題。第一點是她不選黨主席，「這一點他就輸了一大截，就是說把這個話語權啊、控制權啊、什麼權都拋棄了」。第二點是最近的非洲豬瘟事件，但沈富雄認為「這個是畢竟豬瘟是小事」，一個可以做國家未來領導人的命運「竟然敗在一頭豬的身上，這也太奇怪了」。

沈富雄：盧秀燕未從豬瘟事件學到教訓！提醒盧秀燕「不要再當好媽媽」

黃暐瀚詢問豬瘟事件對盧秀燕選2028的衝擊，沈富雄回應「我覺得豬瘟的影響應該是不大，但是沒有選黨主席是關鍵」。更重要的是，沈富雄認為盧秀燕「沒有從這一次的失策學到教訓」。

沈富雄特別針對盧秀燕日前道歉時說「媽媽沒有做好」提出嚴厲批評。他直言：「盧秀燕你再講媽媽你就死掉了，你知道嗎。你做什麼媽媽，你一天到晚都認為媽媽做好，人家就會喜歡你，就會把國家未來的重任交給你，錯了。」

沈富雄強調，以台灣目前的處境，「台灣不要好媽媽，你知道嗎，好媽媽一大堆，輪不到一個好媽媽當國家未來的領袖」。他建議盧秀燕「不要再emphasize你是媽媽了，從此媽媽不要再從你的口中出來了」。

沈富雄進一步分析，從紐約市長這次選舉的結果來看，「以我們今天全世界也好、台灣也好，這個潮流在變、這個趨勢在變，而且這個變不是小變，而是大變」。他認為「任何以媽媽、好媽媽自許的人，不會成為國家未來的領袖」。因此盧秀燕「應該從此不要再自許為好媽媽」。

談到2026年選舉，如果民進黨攻下新北、台中、宜蘭、台東、嘉義，賴清德主席不會下來，甚至還會更好。相對的，如果國民黨能夠把台南高雄打下來，柯志恩、謝龍介勝選的話，鄭麗文主席「當然又是大功一件」。沈富雄認為「二六就影響到二八，這個政治的事情真的一夜之間可以變化很大」。

放眼綠營接班人選！沈富雄：綠營找不到能與鄭麗文抗衡的人

沈富雄觀察，現在放眼看全台灣，像鄭麗文這樣的人物「綠營有沒有？綠營沒有啊」。他反問綠營現在大阿哥是誰，「陳其邁，陳其邁像鄭麗文嗎？一點都不像」。在接班順序上，沈富雄認為「現在比較後續接班看好了，應該就只有陳其邁了，沒有什麼」，顯示出綠營在領袖人才上的匱乏。