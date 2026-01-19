沈富雄看台美關稅協議氣炸 揭盧特尼克一句話讓人心寒

台美關稅協議敲定為15%且不疊加，同時取得美國232條款關稅優惠，但台灣需承諾對美投資總額高達5000億美元。前立委沈富雄18日對此協議內容提出嚴厲批評，直言「我們台灣人真沒用」，質疑台灣被強取豪奪到這種程度，竟然還自我安慰說這個協議不錯。

美國商務部長盧特尼克。（圖／美聯社）

根據協議內容，5000億美元投資中，2500億美元由企業直接投資，另外2500億美元則由政府提供資金與信用支持。沈富雄在18日廣播節目中指出，行政院副院長鄭麗君率領的代表團在美國與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）簽署投資合作備忘錄，媒體報導都還稱讚這個協議不錯，15%關稅與日本、韓國相同，直接投資2500億加上信用保證2500億，總計5000億，似乎都可以忍受，比想像中好。

廣告 廣告

前立委沈富雄。（圖／沈富雄臉書）

沈富雄表示，台灣竟然被人家強取豪奪到這種程度，都還安慰自己說這不錯，連盧特尼克都覺得不好意思。他轉述盧特尼克的說法，美國商務部長大概覺得他講得太多了，表示因為台灣要美國保護，台灣就要讓美國的領導人也就是川普（Donald John Trump）開心。沈富雄反問，「你有沒有覺得很可憐？」

沈富雄更直言，這對台灣當然不好，因為世界沒有一個國家的領袖可以這樣強取豪奪拿了這麼多。他質疑「我們欠他什麼？我們為什麼要這樣？」並指出盧特尼克自己都很坦白，說就是因為台灣需要美國保護所以才要這樣，那不就是台灣吃虧。

沈富雄也提到，盧特尼克表示台積電與其上下游供應鏈，要有40%在川普剩下3年任內搬到美國，有些人認為這個要求非常嚴重。

延伸閱讀

年金案也不副署？沈富雄：賴清德賭輸2028就沒了

賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化

吳子嘉大爆「韓國瑜不選2028」 沈富雄預言結局稱：有睿智