沈富雄示警藍宜縣長選情危險 林明昌：國民黨人選很優秀

記者林坤瑋／宜蘭報導

二０二六縣長選舉，沈富雄評估國民黨在宜蘭等縣市都非常危險；國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌反駁，國民黨人選都很優秀，包括議長張勝德、立委吳宗憲，只要做好黨內與藍白整合就會贏。

林明昌說，黨內會先做好整合，二十七日將召開協調會，邀請張勝德、吳宗憲出席，聽聽兩人的意見，如果協調成功有人願意退選，就不用黨內初選民調，他希望在農曆年前整合完成。

林明昌表示，不管用什麼方式，黨內會先做好整合，再與民眾黨協調，藍白都有共識，「藍白合」才有機會勝利，破局機會不高，他相信能圓滿達成，會共同推出一個最強、也會贏的人選接受挑戰。

民進黨宜蘭黨部主委邱嘉進說，宜蘭是國民黨執政，議會過半、鄉鎮市長席次占三分之二以上，擁有的行政資源相對優勢，在這種不利的政治環境下，民進黨處於劣勢需要穩紮穩打、謹慎以對，沒有樂不樂觀的問題。