「沈富雄說得簡單！」家族實力與既有體制加乘 台東縣長選情難料

台東縣長大選被前立委沈富雄說成「藍營沒戰將」，地方藍綠都不買單。藍營吳秀華現為議長，有哥哥吳俊立相助；民進黨立委陳瑩(見圖)則有父親陳建年、立委莊瑞雄加持。(資料照，記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣長大選被前立委沈富雄說成「藍營沒戰將」，地方藍綠都不買單，下屆縣長參選人皆是女性，且家族皆有人曾任縣長，藍營吳秀華現為議長、綠營陳瑩則為平地原住民立委，長輩如何成為助力而非包袱，又要以現有政治資源繼續選戰，成為現階段目標。

吳秀華這一年來加倍積極勤走社團、部落，說得輕鬆寫意「我都很認真在跑地方」。除了有議會體系支援，她最大助力之一，就是哥哥、前縣長吳俊立努力操作；而吳俊立實力更是有目共睹，即使已卸任多年，舉凡大小選舉都可見其影響力。

民進黨方面，則是近期已辦30場部落座談會，還為陳瑩辦了2場較大型活動。對陳瑩原先的立委選戰，台東是故鄉與基本盤，但平原選票6成在北部、北漂族人，因此由父親協助地方部落事宜。

民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠表示，陳瑩父親陳建年在部落有許多深厚人脈，後因協助陳瑩，人脈迄今未斷；而漢人部分則由立委莊瑞雄協助，勤跑基層與社團。

翁表示，藍營在台東有「一脈相承」的政治傳承，例如議員到縣長，相對陳瑩與父親陳建年並沒有在地方長期掌控的政治身分，藍營家族中一直有人在台東當官、當民代，「一直佔著這層身分，對台東有什麼幫助？」

親人是助力也可能是阻力或包袱，其實吳俊立也懂；他曾私下對友人表示，吳家不能所有人都佔著台東的位子，還是要顧及大眾觀感與同志所需、要與人為善。而藍營最擅長的，就是綿密的黨務工作讓綠營幾乎難以施展。

財團法人農業信用保證基金董事長、上次立委以些微差距落選的賴坤成，以往還喊出「我就是被卑南族接生出來的」，他與部落也是交情匪淺，走進許多部落都能與族人打成一片，但投票卻完全不是這麼一回事。

賴坤成表示，藍營在議會、黨政，甚至縣府體系加乘下，能發揮成倍能力，加上原民票幾乎都歸藍營，台東原民眾多，絕對不容小覷，「哪有像沈富雄講的那麼簡單！」

