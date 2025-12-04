沈富雄：鄭麗文「一好三壞」再一壞球保送賴清德2028連任！韓國瑜、盧秀燕都贏不了

前民進黨立委沈富雄今（4）日接受黃暐瀚專訪時，以棒球比喻警告國民黨：主席鄭麗文已投出「一好三壞」，下一球若再是壞球，就會保送民進黨總統賴清德2028連任。他更直言，國民黨若照現在路線走下去，韓國瑜、盧秀燕出馬都贏不了。不過在2026地方選戰方面，沈富雄認為高雄的柯志恩中間選民領先對手3%，勝算反而高於台南的謝龍介。

鄭麗文「一好三壞」哪一好？讓馬英九掉淚是「邊邊角角的好球」

沈富雄用棒球比喻，形容國民黨主席鄭麗文目前處境是「一好三壞」。他解釋，那「一好球」指的是鄭麗文就職演說讓前總統馬英九掉淚，「任何人能夠讓馬英九掉眼淚的都是好球」，但他也強調這個好球「是虛的，是邊邊角角的勉強的好球，裁判很勉強很寬容的判斷」。事後來看，沈富雄形容這更像是「主審誤判好球帶」。

「我是中國人、祭拜吳石、紅統形象」三壞球已投出

至於「三壞球」，沈富雄點名包括「我是中國人」、「祭拜吳石」，以及整體「紅統形象」等爭議，「已經有三個壞球了」。他警告，「下面壓力不在打者，壓力是在投手。投手只要投下一個球是壞球，就保送民進黨2028繼續執政。」

「再一壞球就保送」要三振民進黨得連投兩好球

沈富雄強調，國民黨若要政黨輪替、三振民進黨，「要連續投兩個好球，不能再有任何犯錯。」

他並指出，這不只是鄭麗文的一廂情願，「也要北京配合」。他以「性價比」概念說明，「你付出的代價就是不要讓台灣人民覺得你是紅統，你的回收、從北京的回收一定要甜，要甜到感動台灣的主流民意。」

沈富雄甚至直接對鄭麗文喊話，「你不要把柯志恩的選情搞壞了？現在柯志恩是大有可為，你再投一個壞球，柯志恩就死定了。」

賴清德連任穩了？沈富雄：國民黨丟兩個救生圈給他

談到2028總統大選，沈富雄直言，「今天的國民黨如果照這個樣子走，賴清德是連任了。」

他回顧，當賴清德支持度跌到谷底時，「國民黨會丟兩個救生圈給他。一個是國會的國民黨團，還有第二個是中央的主席選舉。」結果這兩個救生圈丟進去，賴清德的支持度就反彈了。

黃暐瀚追問，「盧秀燕跟他選也是他贏？」沈富雄回應：「沒有用。」

盧秀燕要選2028？沈富雄：必須拋棄「媽媽形象」

針對台中市長盧秀燕日前接受媒體專訪談「第四次政黨輪替」，似有意重返總統戰場，沈富雄認為「強度還不夠」。他建議盧秀燕必須「徹底拋棄媽媽形象才有機會」，並提到「你這個演講的部分要學鄭麗文，讓馬英九掉眼淚。」

韓國瑜為何不選？沈富雄：他有睿智，選不贏

對於立法院長韓國瑜是否參選2028，黃暐瀚引述媒體人吳子嘉的說法，指韓國瑜私下表態「外省人在台灣選總統選不贏」。

沈富雄認為，「韓國瑜如果這是真心話，他講過這樣的話，那我覺得韓國瑜是有睿智的。」他直言，「韓國瑜出來選不會當選，他不會贏。」

當黃暐瀚追問，「所以你的意思是說韓國瑜，如果不出來選，你不會意外就對了？」沈富雄回應，「是因為韓國瑜出來選不會當選嘛。」

2026地方選戰：柯志恩勝算優於謝龍介

在2026地方選舉方面，沈富雄分析高雄與台南兩場關鍵戰役。

他看好高雄市的國民黨候選人柯志恩，「柯志恩最近TVBS的民調，中間選民那一塊柯志恩是33%、賴瑞隆是30%，3%的領先。」

沈富雄解釋，中間選民約佔20-30%，「中間選民那一塊領先的行情好，那一塊嚴重落後的沒有行情。」因此在「人小綠大的高雄市」，柯志恩「有可能小贏」，他直呼「了不起，柯志恩加油，大有可為！」

相較之下，台南的謝龍介「如果在中間選民這一塊也是領先的話，那我就改口，機會就往上走」，但目前柯志恩勝算較高。

柯志恩弱點：老社區與年輕人

不過沈富雄也點出柯志恩的危機是鄭麗文，柯志恩的弱點在於「老社區，三民區這些，還有年輕人。」他甚至半開玩笑建議，「有一個精神科醫生跟我同姓的，他就講說柯志恩就要請那個泰勒絲來唱歌。」他認為高雄人現在「認為這些免費的娛樂節目對高雄有利」，柯志恩若要勝選就要在演唱會經濟學上與對手競爭。

國民黨選情警訊：藍綠白三黨消長

沈富雄也提醒，鄭麗文上任初期的民調，國民黨確實微幅上升，「那個時候大家看鄭麗文的發酵還沒有完成。」但現在的民調顯示，「國民黨下去了，民眾黨也下去了，兩個根本不是翹翹板，一起下去，而民進黨獨大了。」這正是他所擔憂的「一好三壞」困境。