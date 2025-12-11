沈富雄：賴瑞隆最大敗筆是哭！獨柯志恩開心

▲綠委賴瑞隆兩度開記者會道歉，並承諾會讓兒子轉學，但在會中談及兒子時突然淚崩。（圖／記者郭凱杰攝）

[NOWnews今日新聞] 距離2026年地方選戰已經不到一年，有意角逐高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，近日捲入8歲兒子涉嫌霸凌風波，他兩度開記者會道歉，並承諾會讓兒子轉學，但在會中談及兒子時突然淚崩，一把眼淚一把鼻涕，且也避談是否退選，遭到外界狠酸。對此，前立委沈富雄直言，賴瑞隆最大的敗筆就是哭，現在對手藍委柯志恩最開心。

沈富雄11日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》提到，住在北部的人很難親身體驗到高雄的選情，至於民進黨內的幾位候選人邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑，原本實力都差不多，賴瑞隆或許還稍微多一點支持，但現在這樣一搞，沈富雄認為，賴最大不對勁的地方，就是他掉眼淚。

「依我多年的觀察，尤其在美國，任何政治人物一哭，就落選了，沒有一個例外！」沈富雄說明，現在小孩這種事就哭了，那將來若當選市長，未來4年還想哭幾次？他強調，如果是自己遭遇此事，第一、不會拖了一個禮拜才處理；第二、不會只看太太怎麼處理，自己會介入；第三、不會讓兒子轉校，應該讓他們面對，互相了解，化有事變無事。

沈富雄再次強調，最大的不應該就是「我絕對不會哭」，這種事情也哭，那一輩子哭不完了。他指出，賴瑞隆目前聲勢掉下去了，與邱議瑩平分秋色，這樣的局面混亂又無聊，「現在比較開心的，恐怕是柯志恩了」，起碼柯是現在唯一沒事發生的人了，她可以好好在旁邊靜觀其變。

