沈恩敬再接日片！讚《旅與日子》像自傳 幸福喊：命運的邂逅

沈恩敬在《旅與日子》飾演長住日本的韓籍編劇。天馬行空提供

電影《旅與日子》集結了兩位金獎影后沈恩敬、河合優實，分別飾演冬日的旅人以及夏日的旅人。曾在日片《新聞記者》有精湛演出的韓星沈恩敬，此次化身為長住日本的韓籍編劇李。對於此次能和三宅唱導演合作，沈恩敬開心表示，「近年收到許多演出邀請，《旅與日子》可說是我近幾年讀到最好的劇本！」

河合優實在片中展精湛演技。天馬行空提供

《旅與日子》改編自漫畫家柘植義春的兩篇短篇漫畫《海邊敘景》與《哄亞拉洞的弁先生》，透過炎夏海濱與冬雪之境的雙重時空，描繪人在異境中尋找心靈棲居的旅程。這也是導演三宅唱繼《惠子不能輸》、《長夜盡頭的微光》等好評作品後推出的最新力作，一舉榮獲盧卡諾影展最高榮譽金豹獎，也是日本電影睽違18年再次奪下這項殊榮。

導演三宅唱在領獎時感性表示：「在發生很多糟糕事情的世界中，我反覆思考電影究竟能做些什麼，這次電影製作的過程中，我彷彿再次感受到對這個世界的愛，如果能夠與他人分享，我會更開心。」

恩敬大部分的拍攝場景都在寒冷的雪地進行，她坦言此次有很多鏡頭要在雪地中不斷行走，比想像中還要困難。天馬行空提供

參與演出的沈恩敬，進一步分享了與導演三宅唱的緣分，表示兩人是在釜山影展認識的，當時她看了三宅唱導演的前作《惠子不能輸》，覺得驚為天人，期待有機會也可以和三宅唱合作拍一部像這樣的電影。之後收到了《旅與日子》的邀請，她直呼一切就像命中注定：「我當下覺得這難道是在寫我嗎？我想假如我要寫自傳，大概會跟這部電影很像，這種命運般的邂逅讓我覺得非常幸福！」

此次沈恩敬大部分的拍攝場景都在寒冷的雪地進行，她坦言此次有很多鏡頭要在雪地中不斷行走，比想像中還要困難：「那片雪地下其實都是稻田，不是柏油路，所以很難行走，腳會一直打滑，短短一小段路就要花費很多時間才能走完。有時候摔倒了又站起來繼續走，笨拙的樣子彷彿在演卓別林的喜劇！」《旅與日子》將於12月12日正式在台上映。

