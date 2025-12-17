沈慶京不只站起來！還開臉書粉專 首發文炮火對準「他」

即時中心／徐子為報導



台北地方法院持續審理京華城容積弊案，從11日起「連10個工作天」密集審理，該案被社會各界矚目，前民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京都被捲入。不過大家發現，沈慶京這幾天都自己撐拐杖行走，神色輕鬆，相比過去縮坐在輪椅上的樣貌，顯得判若兩人。不僅如此，沈慶京今（17日）天還創設臉書粉專，傍晚首次發文，痛批檢察官沒證據亂起訴、亂騙搜索票。





沈慶京臉書社群動態全文如下



遲來的正義 無效的正義！



今天是我第一次發臉書，快八十歲的人，要寫的竟然是台北地院今天開庭辯論的感想。



北檢去年經過四個月偵查，傳訊241位證人，除了林欽榮，沒有一個人說違法，檢察官沒有證據就起訴。我相信，本案所有的被告、證人，經歷北檢檢察官的威脅逼迫後，所有人都會懷疑我國司法的獨立和公信力。



法庭上，前副市長彭振聲曾說起，這個案子害他家庭破碎，誰賠給他的太太和媽媽？前市長柯文哲被關押一年，見不到父親最後一面；我不認識的邵秀珮依法行政，被不懂都市計畫法的檢察官逼迫，邵秀珮擔心公務員資格被取消，被迫認罪；前局長黃景茂非常專業，我不認識他，但看得出他是敬業而有擔當的公務員，也被無辜牽連起訴。同樣地，這個案子造成我的身體永久性傷害和公司難以挽救的損害，京華城土地被扣押、公司被抽銀根、企業可能滅失。



我們每一位被告，都經歷了一場恐怖的檢察官政治辦案過程、被構陷起訴，自己和家人、甚至企業都受到無以回復的傷害，未來還要纏訟多年。這些巨大損害，誰來賠償我們？我們的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？就算未來我們獲判無罪，「遲來的正義，不是正義」；但我仍希望大家正向往前看，期待司法有公義。



檢察官不要沒證據亂起訴、不要亂騙搜索票。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

