沈慶京坐輪椅疾行快閃北檢 再遭700萬交保

京華城案第二波偵辦，沈慶京700萬交保後坐輪椅飛快離去。

威京集團主席沈慶京身陷京華城行賄柯文哲案，7月獲1.8億元交保停押，預計12月進行宣判前最終辯論，他今（28日）再度現身台北地檢署，針對集團旗下鼎越開發當年高價標得京華城土地涉溢價30億元案接受偵訊，檢察官複訊後，諭令沈慶京700萬元交保，沈慶京辦完保後，坐著輪椅離開地檢署，隨行人員步伐急促，推著輪椅快速移動，在媒體鏡頭前匆匆離去。

檢調今天的動作，是延續今年5月對中石化旗下鼎越開發購地案的偵辦，為2019年9月，京華城土地進行第4次標售，底價為342億元，最終由威京集團關係企業、中石化全資持有的鼎越開發以372億元得標，創下當時國內商用不動產標售紀錄。

由於得標金額高出底價30億元，檢調懷疑此舉涉嫌損害中石化權益，並涉及證券交易法中的非常規交易及特別背信罪。北檢早在今年5月已發動首波搜索，兵分20路搜查威京集團總部等地，並約談前鼎越董事長朱亞虎等人；今日則是進一步以被告身分約談集團主席沈慶京。

除了今日的購地案外，沈慶京目前身上背負最受矚目的案件，是涉及行賄前台北市長柯文哲的京華城容積率弊案。關於柯文哲遭控放水容積率圖利京華城高達121億餘元，以及涉及收受賄款與侵占政治獻金等爭點。目前證人詰問程序已告一段落，全案即將進入關鍵階段。台北地方法院預計於12月展開為期10天的最終辯論程序，屆時沈慶京、柯文哲、應曉薇等11名被告都將出庭應訊。

根據法院安排，京華城行賄案將於12月12日及13日提示證物，隨後自12月15日起至24日，連續8個工作天進行全天候的密集辯論。若進度不及，法院也預留了12月底的4個工作天作為備用庭期。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

